Порошенко: оккупированный Крым стал базой для российских крылатых ракет

Президент убежден, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для евроатлантической безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что временно оккупированный Крым стал базой для российских крылатых ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» в Киеве.

По мнению Порошенко, будучи одержимой своими геополитическими идеями, Россия на оккупированном Донбассе и в Крыму оттачивает технологии, которые могут быть использованы за пределами Украины.

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«Оккупированный Крым стал базой для российских крылатых ракет. Куда они дальше? Только на Украину полетят? Или в Сирию, или в страны Средиземноморья, чтобы очертить там свою российскую зону влияния, зону контроля», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в октябре Россия провела ракетные стрельбы в оккупированном Крыму. В ходе учений была отражена "массированная атака крылатых ракет" условного противника, заявили тогда в Минобороны РФ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.