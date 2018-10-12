Россия провела ракетные стрельбы в оккупированном Крыму

В ходе учений была отражена "массированная атака крылатых ракет" условного противника, заявили в Минобороны РФ.

В Министерстве обороны РФ сообщили о проведении учений по отражению "массированной атаки крылатых ракет" условного противника в оккупированном Крыму.

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Как говорится в сообщении, "соединения и подразделения ПВО округа успешно отразили массированную атаку мишеней, выпустив по целям более 500 зенитных управляемых ракет".

Всего в итоговых стрельбах, проводившихся в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, российской базе в Армении, а также в Крыму, Абхазии и Южной Осетии приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих, были задействованы более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", "Стрела-10" и "Оса",зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные артиллерийские комплексы "Шилка".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.