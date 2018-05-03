Осужденный на 13 лет бразильский боевик "ЛДНР" попал в монастырь и свободно гуляет по Киеву

Боевика выпустили из-за решетки под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков "ДНР", оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви (Московский патриархат).

Об этом пишет Радио Свобода.

Из бразильского Сан-Паулу на Донбасс 33-летний Рафаэль Лусварги приехал в начале осени 2014 года. Как сам раньше уверял – из идеологических соображений. До этого он несколько лет служил во французском Иностранном легионе, а также был сотрудником полиции в Бразилии. Более чем за год своего пребывания на Донбассе успел сменить несколько подразделений и хорошо попозировать перед камерами, где рассказывал и показывал, какие именно обязанности выполнял на оккупированной территории.

6 октября 2016 года Лусварги задержали в аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ. В Киев боевика заманили, якобы предложив работу в сфере морских перевозок. С собой у Лусварги, кроме паспорта, был военный билет группировки "ДНР" и приказ о награждении медалью "за боевые заслуги" за подписью одного из главарей боевиков Игоря Гиркина-Стрелкова.

Видео: Служба безопасности Украины

Лусварги был осужден уже в январе 2017 года, то есть менее чем через четыре месяца после задержания.

"В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью и искренне раскаялся, изложенные в обвинительном акте фактические обстоятельства инкриминируемых ему преступлений не оспаривал и подтвердил", – указано в решении суда.

В результате бразилец был приговорен Печерским судом Киева к 13 годам заключения с конфискацией имущества по статье 258-3 УК Украины – создание террористической группы или террористической организации.

Видео: Радио Свобода Украина

"Вот слова моего адвоката: "Рафаэль, то, что ты свободен, – это чудо. Молись и благодари Бога за это", – так Лусварги отвечает на вопросы журналистов о том, как он теперь оказался на свободе.

Подробностей этого "чуда" от боевика удалось услышать не слишком много. Он лишь сообщил, что в декабре 2017 года перед ним открыли дверь камеры и сказали: "можешь идти".

"Я свободный гражданский человек, но под следствием и должен время от времени появляться на суде. Ничего больше. Хотя это действительно очень странная ситуация. Я не понимаю и не могу ее объяснить. Все, что сказал мне адвокат, ‒ "это чудо", – удивляется Лусварги.

Именно так, уверяет бразилец, он начал интересоваться православием, и именно поэтому оказался в Свято-Покровском Голосеевском монастыре. Теперь боевик всерьез раздумывает нам тем, чтобы стать монахом.

Представитель монастыря, назвавшийся отцом Самсоном, сообщил, что является ответственным за пребывание здесь Лусварги, и подтвердил, что они знают об обвинениях в отношении бразильца, однако заверил: у того с собой есть документы, подтверждающие законность его пребывания на свободе.

"Я его приютил как человека. Ну что, оставить его на улице? Мне было жаль его. Государство же его отпустило", – рассказал мужчина.

Как, оказалось, меру пресечения Рафаэлю Лусварги действительно изменили.

В конце года боевика выпустили из-за решетки под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

Изменение меры пресечения инициировал прокурор по делу Игорь Вовк в связи с подготовкой обмена пленными.

"Его планировали на обмен с военнопленными "ДНР" и "ЛНР", в связи с чем ему необходимо изменить меру пресечения. Потому что он обвиняется по таким статьям, по которым обвиняемые находятся под стражей. Но несмотря на это, суд на это пошел", - сказал Вовк.

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По словам адвоката обвиняемого Валентина Рыбина, его клиент был в соответствующих списках, однако обмен Лусварги не состоялся. Правда, после этого бразилец не вернулся обратно за решетку. Более того, когда в середине февраля срок действия меры пресечения истек, новый относительно него уже не избрали. Таким образом бразилец через год после приговора в 13 лет лишения свободы за создание террористической организации – получил полную свободу передвижения по Украине.

"Не было назначено судебного заседания, в котором мы на законных основаниях могли ему избрать или продлить меру пресечения, потому что пока Апелляционный и Верховный суд выяснял подсудность, мы не могли в тех заседаниях избрать меру пресечения. В таких заседаниях она не продлевается и не избирается. Лишь в подготовительном (в судебном заседании – ред.), которое должно состояться в июне. Поэтому, к сожалению, сейчас такая ситуация", – рассказал прокурор Киевской городской прокуратуры Игорь Вовк.

Лусварги подтвердил, что может свободно передвигаться по Киеву, но сообщил, что после окончания меры пресечения так и не получил обратно свой паспорт.

"Еще когда меня освободили, мое посольство не знало, что делать. Технически я могу получить все документы. И технически я могу ходить куда хочу. Но украинское государство ничего не отвечает моему посольству: можно дать паспорт или нельзя? Можно идти или нельзя?" – жалуется Лусварги.

"Я не могу ответить вам на этот вопрос", – сказал прокурор киевской городской прокуратуры Игорь Вовк в ответ на вопрос о том, почему Лусварги остается без документов, хотя никакая мера пресечения к нему не применена.

Лусварги останется на свободе как минимум до следующего судебного заседания, которое назначено на 6 июня.