Главу государства обвиняют в государственной измене и совершении действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны.

Генеральная прокуратура Армении перенаправила в Службу национальной безопасности страны заявление с требованием о привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявила генпрокурор Армении Анна Вардапетян, сообщает портал Новости-Армения.

По ее словам, заявление направлено в СНБ для проверки документов - в том числе ряда свидетельств на собственность, которые прикреплены к документу.

"После проверки будет обсуждаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Вардапетян на заседании парламента Армении во время обсуждения отчета о деятельности генпрокуратуры страны в 2023 году. Видео дня

Издание напоминает, что ранее юрист, бывший председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян и полковник запаса армянских Вооруженных сил Айк Наапетян передали в генпрокуратуру сообщение о преступлении с требованием привлечь к ответственности премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Это связано с началом процесса делимитации границы Армении и Азербайджана, который авторы заявления считают незаконной сдачей суверенных территорий Армении и требуют обвинить Пашиняна "в государственной измене и совершении действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны", - пишет СМИ.

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Недавно США и Евросоюз пообещали Армении деньги после отдаления от Кремля. Как сообщил Голос Амирики, Запад гарантировал, что поможет Армении проводить экономические реформы и укреплять демократию.

Также УНИАН сообщал, что Армения подозрительно нарастила экспорт в РФ, что беспокоит Запад. По информации издания Euractiv, несмотря на ухудшение политических отношений между Арменией и Россией, двусторонняя торговля между странами процветает.

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