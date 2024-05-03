Одним из этих вопросов будет обмен пленных "всех на всех".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках предстоящего Саммита мира в Швейцарии Украина планирует поднять три главных вопроса, одним из которых является обмен пленными "всех на всех". Об этом Зеленский рассказал во время общения с курсантами Нацаакадемии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Он отметил, что многие говорят, что обмен "всех на всех" возможен только после завершения войны, но по мнению президента, есть возможность это сделать раньше, поставив этот вопрос на Саммите мира.

Зеленский также подробно рассказал, какие именно вопросы Украина планирует обсудить на саммите.

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"Это энергетическая безопасность и ядерная безопасность. Далее вопрос свободного судоходства - это наша пищевая безопасность - и неблокирование Черного и Азовского морей. И гуманитарный трек, в который входит два подвопроса - это обмен "всех на всех" и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию".

Президент отметил, что если все страны, присутствующие на саммите, поддержат эти первые три вопроса, то дальше будут детальные наработки и решения их уже при посредничестве других стран с российской стороной.

Саммит мира в Швейцарии - что известно

15-16 июня в Швейцарии состоится первый Саммит мира для Украины.

Зеленский отмечал, что на саммите будет разработана подробная карта по окончанию войны с точки зрения справедливого мира. Затем этот документ будет проработан на техническом уровне. На первом саммите должны решить, как заставить Россию двигаться к справедливому миру.

В Швейцарии сообщили, что "на данном этапе" Россию не приглашали, однако она должна быть привлечена к обсуждению. В то же время в Кремле заявили, что без участия России никаких серьезных ожиданий от этого саммита быть не может.

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