По его словам, боеприпасы, которые сейчас производит Rheinmetall, сразу отправляются Украине.

Генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призвал увеличить военные расходы, чтобы Германия могла себя защитить в случае войны. Об этом он сказал в интервью Wirtschaftspublizistische Vereinigung, передает Süddeutsche Zeitung.

"Западный мир не готов к обычной войне", - отметил он.

По его словам, Китай и Россия с большой интенсивностью вооружаются. Поэтому оборонный бюджет Германии должен быть увеличен на 30 млрд евро ежегодно с нынешних 52 млрд евро.

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"Если эти 30 миллиардов не будут инвестированы в Германию, то поворот не удастся", - предупредил Паппергер.

В издании напомнили, что в 2022 году федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал к "поворотному моменту" после того, как РФ напала на Украину. Тогда федеральное правительство создало специальный фонд размером 100 млрд евро для того, чтобы усилить обороноспособность и компенсацию дефицита Бундесвера.

Глава крупнейшего немецкого производителя оружия отметил, что после завершения холодной войны страна сократила расходы на оборону, из-за чего запасы военной техники стали устаревшими, а склады боеприпасов стали пустыми. Он добавил, что слишком много было сэкономлено.

Журналисты отметили, что компания Reinmetall воспользовалась 100-миллиардным специальным фондом и получила заказ на бронемашины и другую военную технику. По словам Паппергера, специальный фонд будет исчерпан до 2026 года, из-за чего очень важно увеличить регулярный оборонный бюджет. Если этого не произойдет, то "поворот не удастся".

"Тогда это будет просто вспышка на сковороде, и мы больше не сможем продолжать в том же духе", - предостерег предприниматель.

Он добавил, что Бундесверу до сих пор не хватает необходимого оружия, он привел в пример артиллерийские боеприпасы.

"Боеприпасы, которые мы производим, сейчас отправляются в Украину", - сказал Паппергер.

Гендиректор компании подчеркнул, что в течение последних двух лет Германия пополнила свои склады "практически ничем". Он оценил, что для восполнения запасов артиллерийских снарядов понадобится 10 лет производства, что дает понять, что федеральное правительство также должно обеспечить необходимое финансирование.

В то же время Германия не является единственной из стран Европы, кто не подготовлен к возможным угрозам.

"Будь это Италия, или это Испания, или это Франция - все склады пусты, для всех обычных типов боеприпасов", - заверил Паппергер.

Что известно об оборонной компании Rheinmetall

Отмечается, что штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе. Крупнейший завод расположен в Унтерлюсе, что в Нижней Саксонии. Также компания имеет различные дочерние предприятия за пределами Германии.

"Группа насчитывает около 28 000 штатных работников и производит танки, боеприпасы, артиллерию, зенитные пушки и военные грузовики. В прошлом году оборот компании вырос на 12 процентов до около 7,2 миллиарда евро, а чистая прибыль - на девять процентов до 0,6 миллиарда евро. Книги заказов переполнены, и руководство хочет ускорить рост", - добавили в сообщении издания.

Также с начала полномасштабной войны в Украине стоимость компании выросла примерно в пять раз, сейчас ее цена составляет около 22 млрд евро. Однако Паппергер отметил, что это еще не конец.

"Я верю, что мы можем довести ее до 50 миллиардов", - подчеркнул он.

В свою очередь предприниматель является не только председателем Rheinmetall, но и президентом Федерального объединения немецкой промышленности безопасности и обороны (BDSV). Таким образом он является, так сказать, главным менеджером по вопросам вооружений в Германии.

Военная помощь Германии для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли зенитно-артиллерийский комплекс Skynex, ракеты для комплексов противовоздушной обороны, боеприпасы калибра 155 мм и другое вооружение. Также Германия передала 2000 маскировочных сеток, 2000 дождевиков и 100 тысяч аптечек.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц грубо высмеял просьбу Украины предоставить ракеты Taurus. По его словам, он бы не давал все оружие "своему другу", несмотря на то, что доверяет.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, как между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие", - сказал он и начал смеяться.

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