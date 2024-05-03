Известно, что Орбан всегда был против военной и финансовой поддержки Украины со стороны Запада.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна увеличит расходы на оборону в следующем году, если война в Украине продлится до 2025 года. По его словам, таким образом это уменьшит объем средств, которые были доступны для других расходов, пишет Reuters.

Известно, что Венгрия выступает против военной и финансовой поддержки Украины со стороны западных стран из-за опасений, что конфликт может распространиться на Европу.

"Если война затянется до 2025 года, то уровень оборонных расходов на 2023-2024 годы будет недостаточным и их придется увеличить", - отметил Орбан в интервью и добавил, что такой шаг приведет к уменьшению финансирования на другие нужды. Видео дня

В Reuters отметили, что Орбан, который находится у власти с 2010 года, со времен пандемии коронавируса пытается контролировать бюджетный дефицит Венгрии, который в течение последних четырех лет в среднем составлял почти 7% ВВП, что значительно превышает средний уровень по Европейскому Союзу.

"В прошлом месяце его правительство объявило, что отложит инвестиции на сумму около 1% ВВП, чтобы сократить нынешний дефицит до недавно повышенного целевого показателя в 4,5% ВВП", - подчеркнули в материале.

В то же время кредитный аналитик S&P Global Ratings Габриэль Форсс рассказал в комментарии Reuters, что такой шаг является правильным, однако после выборов в Европейский парламент и местных выборов в июне этого может быть недостаточно.

Последние заявления Орбана относительно войны РФ против Украины

Недавно Орбан заявил, что западные страны в шаге от отправки своих военных в Украину. По его словам, европейские лидеры уже втянулись в войну.

"Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе царит война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со стороны всех и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО хочет создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я разговариваю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную", - сказал он.

Также премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Трамп "не даст ни копейки" Украине в случае победы на выборах в США. По его словам, Трамп является "человеком мира", чьи планы по укреплению мира совпадают с планами Венгрии.

"Он был первым президентом за долгое время, который не начал войну во время своего срока. Мы знаем из его президентства, что он человек мира, и сейчас он не скрывает своих взглядов, он ясно дал понять, что его цель - принести мир в войну между Россией и Украиной, и мы хотим не меньше, чем мира и прекращения огня", - добавил Орбан.

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