При этом российские войска несут большие потери в живой силе.

Российские оккупанты вошли в село Архангельское в районе Авдеевки.

Как пишет BILD, на днях российские оккупанты совершили прорыв к северо-западу от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино и с того времени они все время расширяют плацдарм. По информации эксперта издания по анализу открытых данных Юлиана Репке, россияне вошли в село Архангельское и продвинулись в направлении села Сокол.

"Российские оккупанты захватили южную часть Архангельского и прошли полпути между Соловьевым и Соколом. Они несут большие потери, что указывает на прибытие свежих боеприпасов для украинских защитников", - констатировал Репке.

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Эскалация последних дней на фронте связана с тем, что россияне пытаются по максимуму использовать то время, пока ВСУ не получили новую партию оружия и не закрыли проблему острого дефицита снарядов. Такое мнение высказал военный обозреватель Евгений Дикий.

Несколько дней назад оккупантам удалось прорваться в село Очеретино, что к северо-западу от Авдеевки. Из-за ошибки ВСУ при ротации подразделений на передовой россиянам удалось проскочить за первую линию обороны на одном участке, и сейчас они пытаются расширить продвижение в этом районе.

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