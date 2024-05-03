Самая высокая интенсивность боев на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Силы обороны ударили по вражеским пунктам управления и районам сосредоточения личного состава оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и трем пунктам управления, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления противника", - сказано в сообщении.

В то же время враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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По данным Генштаба, в течение суток зафиксировано 97 боевых столкновений. При этом на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 28 атак. На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 7 атак. На Купянском направлении враг атаковал 6 раз в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

В Генштабе отметили, что враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра на Херсонщине. В течение суток, при поддержке авиации, оккупанты совершили 6 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки.

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Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сказал, что российские оккупанты пытаются выбить Силы обороны из Крынок и закрепиться на острове Нестрига, но не имеют результата и несут потери.

Говоря об острове Нестрига, Плетенчук отметил, что там оккупанты работают под прикрытием артиллерии, FPV-дронов, но они вынуждены передвигаться малыми группами, потому что у них есть большая водная преграда - Днепр. Они пытаются переправляться на лодках на открытой местности, поэтому несут потери.

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