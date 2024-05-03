Alyona Alyona и Jerry Heil хотят помочь восстановить страну.

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, которые будут представлять Украину на "Евровидении-2024", рассказали о своих планах в случае победы на конкурсе.

Они отметили, что мечтают стать первыми на международном песенном конкурсе. А судьбу главного приза девушки уже определили - его продадут, как это сделала группа "Kalush Orchestra" на благотворительном аукционе. Тогда ребята получили 900 тысяч долларов (это примерно 35 миллионов гривень) и купили беспилотники для военных. А сейчас певицы хотят задонатить на восстановление родной Украины.

"Группа продала свой трофей, устроила лотерею и смогла распространить информацию о войне и правде. Нам приходится иметь дело с большим количеством пропаганды", - отметила Alyona Alyona в интервью изданию Deadline.

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Также рэперша отметила, что готова на все, даже продать собственные волосы, чтобы помочь украинцам выстоять и наконец победить врагов. Поэтому свою конкурсную композицию "Teresa&Maria" представительницы будут петь для привлечения внимания к проблемам в Украине.

"Те обстоятельства, которые мы имеем в Украине, они являются частью этой песни. Она была написана под обстрелами, под тревогами, и наши люди привыкли к ним, мы даже не прячемся. Это новая реальность. А наше послание заключается не в том, чтобы заставить людей воевать, а в том, чтобы объединиться и помочь друг другу. Мы считаем, что музыка может объединять. В музыкальном и культурном плане мы можем дать так много как нация, нам просто нужно быть заметными, и мы благодарны за эту возможность".

Напомним, "Евровидение-2024" состоится 7,9 и 11 мая в шведском городе Мальме. Представительницы Украины будут выступать в первом полуфинале под номером 5. Режиссером номера стала украинка Таня Муиньо, которая сотрудничает с известными звездами.

Напомним, ранее Alyona Alyona и Jerry Heil показали свое выступление на "Евровидении-2024".

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