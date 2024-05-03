Попробуйте догадаться. что астрологи посоветовали Девам и Рыбам.

Астрологи "подобрали" самые подходящие купальники для представителей каждого знака Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

Овен - сдельный

Овны - очень энергичные и активные люди. Астролог Ракель Родригес представителям данного знака отдавать предпочтение спортивным сдельным купальникам, так как они практичные и подходят для любых авантюр.

Телец - ретро-купальник

Астролог Белла Нгуен отметила, что Тельцы уделяют большое внимание комфорту и качеству, когда дело касается одежды, поэтому стиль купального костюма, выдержавший испытание временем, идеально подходит для них.

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Близнецы - монокини

Близнецы любят экспериментировать со своим стилем, рассказала говорит Родригес. Но, по ее словам, они также считаются самыми нерешительными в Зодиаке. Таким образом, монокини помогут Близнецам избежать необходимости выбрать между сдельным купальником и бикини.

Рак - с юбкой

Раки ценят свои заботливые и женственные качества, отметила астролог Родригес. Именно поэтому она рекомендует представителям этого сентиментального и эмоционального знака выбирать купальники с юбками.

Лев - бикини-стринги

Львы не сдерживаются ни в одном аспекте жизни, и когда приходит время надеть купальник, они более чем готовы продемонстрировать себя во всей красе. И им безусловно понравятся внимание и комплименты, которые будут обеспечены с бикини-стрингами, уверена астролог Нгуен.

Дева - танкини

Танкини - это купальник, сочетающий в себе топ на бретелях и низ бикини. По мнению астрологов, это "умный и универсальный выбор" для перфекциониста Зодиака Девы. Представители данного знака практичны и дотошны, им нравится, чтобы все было в порядке и под контролем, заявила Белла Нгуен.

Весы - с одним закрытым плечом

Милые Весы, управляемые Венерой, планетой романтики, тянутся ко всему красивому и стильному. Именно поэтому астролог Нгуен думает, что такой вариант купальника им обязательно понравится.

Скорпион - с рукавами

Таинственного Скорпиона бывает трудно разгадать, и именно это они и предпочитают. По словам астрологов, им нравится хранить секреты и интриговать. Потому их вариант купальника - с длинными рукавами, это удивительный и смелый выбор, который скрывает больше, чем показывает

Стрелец - с шортами

Этот предприимчивый знак не хочет долго оставаться на месте, и купальник с шортами - повседневный и удобный для них выбор, который позволит Стрельцам свободно передвигаться и получать удовольствие от любой деятельности, считают астрологи.

Козерог - бикини с высокой талией

Если вам удастся отвлечь Козерога от офиса на время, достаточное для того, чтобы насладиться солнечным летним днем, вы можете быть уверены, что найдете их в бикини с высокой талией. По словам астрологов, когда у них есть время для отдыха, Козероги хотят чувствовать себя как можно лучше, и этот стиль купальника придаст им фирменной уверенности.

Водолей - сдельный купальник с ремешками

Водолеи - милые чудаки. Этот знак считающиется самым эксцентричным и свободолюбивым. Водолеев не волнует, что модно в этом сезоне. Они больше озабочены признанием своей индивидуальности. Однако, как отмечают астрологи, Водолеи также предприимчивы и спортивны, поэтому такой купальник им точно подойдет.

Рыбы - с рюшами

Рыбы отсчитывают дни до открытия пляжа, поэтому, когда их пальцы ног впервые касаются песка, они хотят, чтобы их наряд отражал чистую радость, которую они испытывают. Именно поэтому Рыбам обязательно приглянется веселый купальник с рюшами.

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