Решение ВЛК в конечном варианте можно обжаловать в суде.

Пригодными к службе в армии могут признавать даже тех, кто страдает серьезными заболеваниями, но сохраняет достаточную функциональность. Это касается, в частности, людей с диабетом и ВИЧ, рассказала в эфире телемарафона директор департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова.

Она напомнила, что согласно новым изменениям законодательства, вчерашние "ограниченно годные" должны повторно пройти медкомиссию. По ее словам, те, кого признают непригодными к службе, будут сняты с воинского учета.

"Относительно людей, которые получат статус "годный для несения службы", есть нюансы. Потому что человек может быть полностью пригоден или, например, пригоден к службе в высших военных учебных заведениях, в медицинских подразделениях, в службах обеспечения, логистики, в ТЦК", - подчеркнула Сухорукова.

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Она отметила, что человек с одной и той же болезнью может быть признан как годным, так и непригодным для несения службы - решение принимает военно-врачебная комиссия.

"Например, если у человека была в анамнезе язва, но она зарубцевалась, человек себя нормально чувствует, у него полностью воссоздана функциональность, то он будет пригоден. Если у человека есть язва, в результате которой, например, удалена часть желудка, у человека есть ограниченная функциональность, то он, скорее всего, будет непригодным в зависимости от ограничения функциональности для несения службы", - отметила представитель Минобороны.

Сухорукова отметила, что военно-врачебная экспертиза не устанавливает диагноз, потому что его устанавливают врачи, в том числе степень ограничения функциональности, а задача ВВК - установить непригодность или пригодность к службе, учитывая имеющийся диагноз.

"Если говорить о диабете, то когда речь идет о легкой степени, которую можно выравнивать диетой, образом жизни, то этот человек является пригодным. Если у человека легкая или средняя степень диабета, то он может быть пригоден к службе в определенных частях. Если у человека тяжелая степень диабета, то человек является непригодным к службе", - отметила она.

Сухорукова сообщила, что люди с ВИЧ будут служить.

"Они являются такими же людьми как мы, они не несут угрозу обществу. Эти люди будут служить - если они являются бессимптомными носителями ВИЧ с полной иммунной компенсацией, то они будут пригодны. Если они, например, являются бессимптомными носителями с иммунной субкомпенсацией, то они будут служить в ограниченных частях, в высших учебных военных заведениях, в службах логистики и обеспечения. Если тяжелая форма, то они будут непригодны", - рассказала она.

На вопрос будет ли процедура обжалования решения ВВК о пригодности или непригодности, Сухорукова отметила, что этот механим действует и сегодня и сохраняется и в дальнейшем. Решение ВВК можно обжаловать в ВВК высшего уровня, а после решения центрального ВВК, который является высшей структурой, но с которым не соглашается военнообязанный, то он может обратиться в суд. По ее словам, в новой процедуре есть отличие от сегодняшней - если ВВК, которая проводит рассмотрение жалобы военнообязанного, назначает ему переосвидетельствование или дополнительные обследования, то они проходят в другом учреждении здравоохранения, а не в том, заключение которого оспаривалось.

Повторный медосмотр "ограниченно годных"

Как сообщал УНИАН, 4 мая вступает в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту, которым отменен статус "ограниченно годный к военной службе".

Все военнообязанные мужчины, которые имеют на сегодня такой статус, обязаны пройти повторную медкомиссию. В то же время отмена статуса "ограниченно годный к военной службе" не означает, что они автоматически становятся годными.

У военнообязанных теперь будет два статуса: годный к военной службе и непригодный к военной службе. Мужчины в возрасте 18-60 лет, которые до этого имели статус "ограниченно годный", должны снова пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) в течение 9 месяцев, то есть, до 4 февраля 2025 года. В частности это касается мужчин призывного возраста, которые получили инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 года - кроме военных.

Медкомиссия должна будет дать только два вывода: годен или непригоден. Но сама пригодность будет делиться на категории: полностью годен; годен к службе в военном вузе, ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригоден к службе в Десантно-штурмовых войсках, Морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназначения, плавсоставе и т.д.; годен по отдельным специальностям (например, сюда относятся кандидаты на поступление в ВВН3); годен для выполнения специфических задач.

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