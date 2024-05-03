Запрет введен во исполнение решения СНБО.

Национальный банк Украины запретил банкам и небанковским финучреждениям принимать в залог по кредитам физлиц товары двойного использования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования", - сказано в сообщении.

Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования, утвержденный постановлением Кабинета министров.

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Это, в частности, могут быть дроны, тепловизоры, приборы ночного видения и т.д., которые сейчас часто встречаются в ломбардах.

Согласно сообщению, запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет" с целью содействия безопасности и стабильности банковской системы, предотвращения кризисных явлений в период введения военного положения.

Ситуация с онлайн-казино в Украине

Недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по онлайн-казино. Это произошло после того, как в Украине получила огласку ситуация с онлайн-казино и игровой зависимостью среди военнослужащих.

Соответствующую петицию об ограничении работы онлайн-казино в марте 2024 года создал военнослужащий Павел Петриченко, она набрала необходимое количество голосов в рекордные сроки.

20 апреля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Таким образом, в Украине ограничат деятельность онлайн-казино.

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