Это будет первый международный визит Путина после начала нового срока правления.

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 15-16 мая, почти сразу же после турне главы КНР по Европе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Кремле.

"Даты еще могут немного измениться, но даже если это произойдет, поездка на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином станет первой поездкой Путина за границу после инаугурации в Кремле 7 мая", - пишет издание.

Путин прибудет в Китай после того, как Си завершит свой первый за пять лет визит в Европейский союз. Он посетит Францию, Сербию и Венгрию в рамках турне, которое начнется 5 мая, и среди вопросов для обсуждения, вероятно, будет война России на Украине.

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Как пишет Bloomberg, хотя Китай открыто не поддержал вторжение Кремля на Украину, Москва и Пекин объявили о дружбе "без ограничений", которая до сих пор помогала России пережить беспрецедентные санкции, введенные США и их союзниками.

Однако несмотря на растущие экономические связи, экспорт Китая в Россию в марте упал почти на 16% по сравнению с годом ранее, согласно данным китайской таможни.

По данным одного из источников, Путин может поднять вопрос о необходимости увеличения объемов торговли между двумя странами во время своих переговоров с Си.

Путин в последний раз посещал Китай в октябре, чтобы принять участие в форуме, посвященном инициативе Си "Пояс и путь".

Визит Си Цзиньпина в Европу

Накануне Bloomberg сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин посетит Европу впервые примерно за пять лет на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России.

Визит Си Цзиньпина в Европу продлится с 5 по 10 мая, он планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию.

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