Часть госслужащих подлежат мобилизации на общих основаниях.

Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. "Речь идет о том, что эти люди также на воинском учете и также могут быть привлечены в Силы обороны. Кстати, теми же запросами на честность и на справедливость можно объяснить то, что с принятием нового закона также военные пенсионеры силовых структур - Министерства обороны, Национальной полиции, становятся на воинский учет", - отметил он.

По его словам, четко определен перечень категорий, которые не будут подлежать мобилизации. "Есть четкие правила, они несколько изменились. Сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А", чтобы было понятно широкой общественности - это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и которые, соответственно, являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будет бронироваться только на 50%. То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованными", - пояснил Лазуткин, уточнив, что исполнители в госорганах могут быть мобилизованы.

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Представитель Минобороны сообщил, что отсрочку от призыва будут иметь представители некоторых органов государственного управления, в частности, судьи, работники Нацполиции, Нацгвардии и специалисты, которые привлечены к киберзащите.

Закон о мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля, а вступает он в действие 18 мая.

В Минобороны объяснили относительно мотивации, что после заключения первого контракта военнослужащие имеют право на компенсацию до 50% от первого взноса за ипотеку. После первого года службы гражданин получает 100 тыс. грн компенсации и столько же после второго.

В министерстве также прокомментировали вопрос предоставления консульских услуг. Так, речь идет о том, что право на консульские услуги военнообязанные мужчины в возрасте от 16 до 60 лет имеют только при условии обновленных военно-учетных данных.

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