Исследование показало, что повышение температуры, вызванное глобальным потеплением, может быть причиной уменьшения численности шмелей во всем мире.

За последние 20 лет популяция шмелей сократилась на 90 процентов. Существует множество различных факторов, способствующих их снижению, включая использование пестицидов и городское развитие. Однако изменение климата, пожалуй, является самым большим фактором.

Сокращение численности шмелей вызывает серьезную тревогу, поскольку они жизненно важны для экосистем. Они опыляют цветы и сельскохозяйственные культуры. Если население будет продолжать сокращаться, сельскохозяйственные культуры не смогут производить фрукты и овощи. Несмотря на свои небольшие размеры, они имеют решающее значение для хрупкого баланса природы.

И теперь новое исследование Frontiers in Bee Science показало, что повышение температуры, вызванное глобальным потеплением, может быть причиной уменьшения численности шмелей во всем мире.

Видео дня

"Сокращение популяций и ареалов некоторых видов шмелей может быть объяснено перегревом гнезд и выводка", - заявил в своем заявлении Питер Кеван из Университета Гвельфа в Канаде и ведущий автор исследования. "Ограничения на выживание шмелейного выводка указывают на то, что жара, вероятно, является основным фактором, поскольку нагрев гнезда выше 35 градусов по Цельсию смертелен, несмотря на замечательную способность шмелей к терморегуляции".

Кеван и его коллеги решили более внимательно изучить факторы, связанные с популяциями шмелей по всему миру. Хотя очевидно, что многие популяции находятся в беде, определяющий фактор для всех видов на самом деле не идентифицирован.

Они изучили 180-летнюю литературу об этом виде и обнаружили один общий фактор для всех видов шмелей: они могут выжить при температуре до 36 градусов по Цельсию, но идеальная температура для гнезд составляет от 28 до 32 градусов по Цельсию.

Но они вряд ли смогут терморегулировать в той степени, в которой этого требует повышение температуры из-за изменения климата, говорится в исследовании. Хотя отдельные пчелы могут справляться с повышенной жарой лучше, чем другие, исследование отмечает, что если в гнезде слишком жарко, семья не будет процветать.

"Чрезмерно высокие температуры более вредны для большинства животных и растений, чем низкие температуры. Когда условия прохладные, организмы, которые не регулируют метаболически температуру своего тела, просто замедляются, но когда температура становится слишком высокой, метаболические процессы начинают разрушаться и прекращаться. Смерть наступает быстро", - сказал Кеван.

В исследовании отмечается, что колония шмелей "действует как суперорганизм", полагающийся на коллективное выживание.

Температурные пороги, по-видимому, одинаковы у многих видов шмелей. Авторы исследования обеспокоены тем, что это ограничило их способность адаптироваться с течением времени, а это означает, что повышение температуры представляет собой большую угрозу.

"Влияние высоких температур в гнездах мало изучено, что удивительно. Мы можем предположить, что температура гнезда выше 30 градусов по Цельсию, вероятно, будет очень вредной, а при температуре выше 35 градусов по Цельсию наступит смерть, вероятно, довольно быстро", - сказал Кеван в своем заявлении

Аналогичные исследования были проведены на медоносных пчелах, еще одном находящемся под угрозой исчезновения, но очень важном виде, который показывает, что высокие температуры в гнездах угрожают здоровью пчелиной матки. Это также говорит о том, что тепловой стресс является основным фактором общего снижения численности пчел.

Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы ученые могли понять больше.

"Мы надеемся, что будущие учёные смогут воспользоваться идеями, которые мы представляем, и применить их в своих собственных исследованиях о здоровье шмелей", - рассказал Кеван.

Новости о насекомых

В Европе обеспокоены распространением на континенте азиатских шершней, которые уничтожают популяцию медоносных пчел. Депутаты Европарламента, представляющие Италию, призвали Еврокомиссию принять меры для противодействия этой угрозе.

Отмечается, что желтоногие шершни, распространенные в Юго-Восточной Азии, были впервые обнаружены в Европе два десятилетия назад. Сначала они появились во Франции, а затем распространились на соседние страны – Испанию, Бельгию, Нидерланды, Португалию и Италию. В последней они вызвали некоторый хаос, когда в 2012 году начали уничтожать местных пчел в северных районах страны.

Вас также могут заинтересовать новости: