Содержание одного бойца без оружия оценивается в 30 тысяч долларов.

Замминистра обороны Украины Юрий Джигир рассказал, во сколько обходится украинскому бюджету содержание одного бойца ВСУ. Об этом он рассказал в комментарии Bloomberg.

"Джигир сказал, что стоимость мобилизационной кампании Киева будет зависеть от ежемесячного уровня призыва и решений о ротации. Стоимость содержания одного солдата без оружия он оценил в 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов)", - пишет Bloomberg.

Джигир также рассказал, что война в Украине показала ряд конкретных коррупционных рисков в Минобороны, но "новая система закупок помогла их ликвидировать".

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По словам Джигира, сейчас в Минобороны действует "двухэтапный механизм" закупок - министерство устанавливает политику закупок, контролирует и проверяет качество, а две государственные компании контролируют закупки, стремясь снизить потенциальные риски.

Министерство также работает с коллегами из США в рамках усилий по решению проблем, связанных с тем, как украинские силы хранят и используют западные боеприпасы, сказал Джыгыр, сославшись на шесть инспекций на военных объектах, в ходе которых изучалось, как хранятся определенные виды оружия.

Мобилизация в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужно мобилизовать 500 тыс. человек, ведь в ВСУ нашли резервы, которые ранее не были применены на фронте.

Однако, по мнению эксперта Евгения Дикого, Украина нуждается в мобилизации полумиллиона военнослужащих, ведь надо, чтобы армия могла нас защитить от нового наступления РФ, которая, в свою очередь, активно пополняет мобилизационные резервы.

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