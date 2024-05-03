По словам главы МИД Британии, идея президента Франции Макрона по отправке войск НАТО в Украину не является правильной.

Идея президента Франции Эммануэля Макрона относительно отправки войск НАТО в Украину в случае теоретического прорыва российских сил не является правильной. Об этом во время визита во Львов в пятницу, 3 мая, в интервью Sky News сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

По мнению Кэмерона, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с РФ будет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - отметил дипломат. Видео дня

По словам Кэмерона, у Европы есть "два варианта будущего": либо ВСУ вытесняют российских захватчиков и обеспечивают "справедливый мир", либо Путин добьется успеха, а Украина "будет отброшена назад". По мнению политика, сейчас мир находится в "абсолютно решающем переломном моменте".

Отправка войск НАТО в Украину - последние новости

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе обсуждают отправку западных войск в Украину. Он отметил, что ЕС делает все, чтобы России не удалось выиграть войну в Украине.

Впоследствии министр обороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что отправка войск в Украину может помешать дипломатии. В то же время он согласился с мнением о том, что поставки оружия Украине происходит медленно.

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