В Киеве приговорили к 13 годам тюрьмы бразильца, который вербовал наемников и воевал за "ДНР"

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«По результатам судебного рассмотрения приговором Печерского райсуда. Киева иностранец признан виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту «Борисполь» сразу после его прибытия в Украину из Бразилии.

Следствием было установлено, что с сентября 2014 года по май 2015 года гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона «Викинг» 1-й бригады «ДНР». Выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Принимал участие в боевых действиях в районе Вергуловки, Первомайского, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецким аэропортом. Кроме того, по данным правоохранителей, он вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.