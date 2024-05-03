Екатерина отмечает, что избранник всегда ее поддерживает.

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая известна по фильмам "Скажене весілля-2", "Тінь зірки" и другим киноработам, рассказала об отношениях с избранником-россиянином Максимом Аплиным и, ссорится ли она с ним из-за политики.

Девушка отметила, что ее возлюбленный всегда был на стороне Украины и никогда не предлагал ей жить в РФ.

"Когда мы познакомились с ним в 2017 году, он сразу сказал, что мы не будем жить в России. У него были разочарования и после аннексии Крыма он восхищался украинцами. Я ему говорила, что у меня же там проекты, я не могу, но он говорил: "Катюш, пройдет какое-то время и ты все поймешь, и мы уедем". Он всегда поддерживал мою семью и меня. Поэтому он имеет российский паспорт, но сердцем он всегда с Украиной", - рассказала актриса в интервью Алексею Суханову.

А потом добавила, что никогда в их паре не возникало конфликтов относительно политики. Максим сразу разорвал связь с друзьями из страны-агрессора, которые поддерживают войну. Поэтому в их паре полное понимание.

"У нас не бывает по этому поводу недоразумений. Иногда меня могут раздражать его друзья, которые делают вид, что ничего не происходит. Но этих людей, к счастью, нет в нашей жизни и мы не пересекаемся", - сказала Кузнецова.

Екатерина призналась, что отношения с Максимом ее изменили. По словам актрисы, она стала чувствовать себя более свободной и не привязывается к конкретному месту. Сейчас пара много путешествует, а большую часть времени находится на Шри-Ланке.

Напомним, ранее Кузнецова рассказывала, что ее избранник хочет получить гражданство Украины.

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