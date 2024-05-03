Иностранка, которая служит в ВСУ с начала вторжения, считает военных своей семьей.

В Украине поженились украинский морпех и боевой медик из Норвегии. Как сообщают в ВМС ВСУ, норвежка Сандра, которая служит в Вооруженных силах Украины с начала вторжения РФ в Украину, вышла замуж за командира роты "Джабари".

"32-летний украинский военнослужащий 505 отдельный батальон морской пехоты и 37-летняя боевой медик познакомились на передовой во время тяжелых боев. "Джабари" сделал предложение Сандре еще в прошлом году, но пара сыграла свадьбу только в конце апреля. Церемония прошла в тесном кругу боевых побратимов", - говорится в сообщении.

Военно-Морские Силы ВС Украины обнародовали трогательное видео, на котором красавец-великан в "пикселе" и длинноволосая блондинка в свадебном наряде. Украинский морпех будто пушинку поднимает на руки свою "половинку", на которой женился 24 апреля. На фотографиях влюбленные рядом с танками, на фоне флагов двух государств - Украины и Норвегии.

"Миссия всегда на первом месте, но теперь мы должны отпраздновать с теми же людьми, с которыми воевали бок о бок, преодолевали минные поля и пули. Жизнь действительно удивительная... Мы встретились в лесу, на передовой. Были тяжелые бои. Постоянные атаки, постоянные операции. Мы тогда жили и постоянно воевали на передовой", - говорит Сандра.

Свидетелями молодоженов стали командир огневой поддержки, побратим, который провожает женщину к жениху.

"Главный медик, которого я знаю с начала войны еще с 36-й бригады. Наши любимые ДШР. Друзья из других рот, батальонов, бригад. Моя семья на этом видео. Бракосочетание с любимым моей жизни посреди войны. Боже, я так люблю этих людей... И своего мужа, свою команду, в войне и мире. Навсегда", - отмечает норвежка.

Любовь победит все

Как сообщал УНИАН, в Одесской области спасатель 8 марта сделал девушке предложение руки и сердца необычным способом - влез в ее квартиру по специальной лестнице. Огнеборец из города Южный решился, пожалуй, на самый важный шаг в своей жизни и, как настоящий бесстрашный спасатель, который не боится высоты, сделал предложение своей возлюбленной в привычных для себя опасных условиях.

На обнародованном видео зафиксировано, как мужчина в спецодежде приезжает к девушке на спецтранспорте и специальной выдвижной лестницей поднимается на балкон 5-го этажа многоэтажки. Он подарил девушке, которая вышла к нему, букет цветов, стал на колено и протянул ювелирную коробочку с кольцом.

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