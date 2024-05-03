Зеленский отметил, что украинцы, воины, государство и партнеры вместе должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел.

Украина стоит перед новым этапом войны с Россией, и оккупанты сейчас готовятся расширить наступление. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к пограничникам во время поездки в Хмельницкий.

"Сегодня уже 800-й день войны. Это очень сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще придется пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", - заявил президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что все вместе - украинцы, воины, государство и партнеры должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел и доказать, что врагу не удастся достичь своих целей, "что бы он ни делал и как бы подло он ни действовал".

Война в Украине - последние новости

Несколько дней назад оккупантам удалось прорваться в село Очеретино, что к северо-западу от Авдеевки. Из-за ошибок ВСУ при ротации подразделений на передовой россиянам удалось проскочить за первую линию обороны на одном участке, и сейчас они пытаются расширить продвижение в этом районе.

Сегодня Bild сообщил, что российские оккупанты вошли в село Архангельское в районе Авдеевки.

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