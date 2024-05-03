По словам Самуся, РФ сейчас использует окно возможностей.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ, надеясь захватить как можно больше территорий до прибытия помощи от США.

Такое мнение высказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. "У россиян заканчивается окно возможностей, которое они думали, будет бесконечным, ведь считали, что американцы не утвердят помощь. После того, как была утверждена помощь, происходит сложный процесс и практический и бюрократический. Процесс доставки помощи требует времени, в любом случае оптимальный уровень помощи будет с середины мая. И это окно возможностей россияне пытаются использовать максимально", - пояснил Самусь в эфире телемарафона.

Он также отметил, что сейчас РФ бросает все свои ресурсы для возможного прорыва фронта на двух направлениях.

Видео дня

"Это Очеретино и Часов Яр. Там они пытаются прорвать двумя большими клешнями для того, чтобы создать угрозу Константиновке и выйти на оперативное пространство. В течение последней недели украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию и под Очеретино и в районе Часового Яра. Конечно, они будут давить, сейчас очень сложный период. Эти недели будут особенно сложные", - предупредил Самусь.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации от The New York Times, после одобрения новой программы американской военной помощи Украина уже получила несколько срочных поставок оружия, но со следующими партиями могут возникнуть задержки.

Переговоры с РФ возможны, ведь война закончится за столом переговоров, а не на поле боя, заявил в интервью The Economist представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Однако, по его мнению, переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: