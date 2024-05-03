Терапевт рассказала, на что стоит обратить внимание во время отношений со своими родителями.

В отношениях между людьми иногда возникают трудности, особенно влюбленные пары сталкиваются с таким понятием, как газлайтинг, то есть когда один человек может манипулировать другим, прибегая к психологическому давлению. Однако газлайтинг может быть и в других отношениях, в частности между детьми и родителями.

Нью-йоркский терапевт Одри Джейнс говорит, что есть несколько способов, как родители пытаются сохранить свою власть в отношениях с детьми, сея неуверенность в себе или путаницу в них. Терапевт для издания BestLife рассказала четыре самых распространенных признака того, что ваши родители обманывают или обижают вас.

Изменяют моменты из вашего детства

Когда вы вспоминаете о своем детстве, некоторые воспоминания кажутся вам туманными, что вполне естественно. Тогда ваш мозг стремительно развивался, поэтому чего-то вы можете и не помнить. Однако Джейнс отметила, если вы заметили, что ваши родители постоянно переписывают ключевые аспекты вашей жизни, которые вы четко помните, то это может быть сигналом, что они обманывают вас.

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"Когда родители игнорируют воспоминания ребенка, это может стать формой "газового освещения" - они перечеркивают его опыт и могут подорвать доверие", - объяснила Джейнс.

Терапевт добавила, что родители ответственны за то, что попытаться увидеть прошлое с точки зрения своего ребенка, а не только собственного.

"Обе стороны могут попытаться сказать: Я помню это не так. Я бы хотела понять, как это помнишь ты", - подчеркнула она.

По ее словам, люди могут по-разному воспринять одну и ту же реальность, поэтому следует избегать поспешных выводов о намерениях родителей.

"У меня было двое клиентов, которые были родными братьями и сестрами - они выросли в одной семье, но один считал своих родителей эмоционально жестокими и небрежными, а другой считал, что все было не так уж и плохо. Бывает трудно согласовать две точки зрения, и это не всегда свидетельствует об умышленной манипуляции", - объяснила она.

Обесценивают ваши чувства

Джейнс отмечает, если ваши родители часто пренебрегают вашими чувствами или же пытаются понять вас лучше, чем вы сами, это может быть еще одним признаком газлайтинга. Одним из распространенных примеров являются такие слова родителей: "Мне жаль, что ты так себя чувствуешь", вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свои поступки.

"Попытка понять суть чужой точки зрения или обоснованность своих эмоций может быть невероятно мощной. Альтернативой может быть защита, которая только углубляет недоверие", - отметила она.

Специалист отметила, что в таком случае вам не обязательно скрывать свое мнение, а наоборот можно сказать: "Мне жаль, что я вижу это иначе, но я хочу понять, откуда вы пришли. Расскажи мне больше". Другой способ сказать: "Я не хотел тебя обидеть, но мне жаль, что я это сделал".

Не дают сделать собственные ошибки

По словам Джейнс, некоторые родители слишком сильно защищают своих детей от различных опасностей, по сути, обманывая их относительно вызовов, которые могут произойти в их жизни.

"Пытаясь защитить детей от суровой реальности, многие родители отрицают или игнорируют, когда дети выражают свои опасения относительно состояния мира. Вы так сильно хотите, чтобы они чувствовали себя в безопасности, но это делает недействительным их реальный опыт и перспективы", - сказала эксперт.

Однако если родители будут подтверждать страхи своих детей относительно взрослых тем, к примеру, насилия в мире или изменения климата, то это может укрепить доверие и связь между ними.

Обижаются на ваши личные границы

"Если взрослый ребенок устанавливает границу, потому что ему что-то не нравится, важно признать это и сделать все возможное, чтобы не принимать это на свой счет", - говорит Джейнс.

Терапевт отметила, если узнать, почему ребенку эти границы важны, то это поможет вам улучшить отношения с ним. По ее словам, стоит помнить о том, что и родители, и дети имеют право на собственные взгляды и чувства.

Другие советы психологов

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