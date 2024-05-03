Поклонники засыпали его комплиментами.

Певец и воин ВСУ Виталий Козловский совсем недавно признался, что впервые стал отцом. У него родился сын Оскар от пиарщицы Юлии Бакуменко. Долгое время пара скрывала свои отношения и беременность, но сейчас они с удовольствием делятся своим счастьем.

Например, артист на своей странице в Instagram обнародовал свежее фото с подросшим малышом, которому уже два месяца.

В кадре Виталий позирует в джинсах и с голым торсом. Он держит на руках своего наследника и делает фото в зеркале.

Видео дня

Поклонники артиста пришли в восторг от его нового фото с сыном и засыпали его комплиментами.

Реакция сети

"Вы такие милые"

"Котики"

"Пусть растут эти ножки в счастливой семье и радуют своих родителей"

"Такая классная фотка"

"Какая красота, а папа - тем более"

Кроме того, помимо фотографии с сыном, Козловский добавил текст, в котором рассказал о своем отношении к ссорам между украинцами.

"Выехал ли ты за границу и обустраиваешься там, заботясь только о своем комфорте. Занимаешься ли творчеством и вкладываешься исключительно в себя и саморазвитие. Пошел ли служить/воевать, оставив позади всю жизнь и планы… Количество дерьма и хейта, которые на тебя выльют "дорогие" соотечественники, будет примерно одинаковым. Ясно, что есть москальские боты, чья задача дестабилизировать. Но приходится признать, что принцип "кусай ближнего" – это национальное украинское развлечение. Огорчает ли это? Уже нет, другие приоритеты. Но вывод один – каждый сам за себя. К сожалению. Поэтому вопреки всему необходимо стабильно хорошо делать свое дело и насколько это возможно, верить в людей! В моем окружении много достойных, добрых, совестливых, искренних… Каким стоит помогать, о которых, если и хочется говорить, то только хорошее", – поделился Виталий.

Напомним, ранее жена Виталия Козловского показала еще одного взрослого сына певца.

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