Гетман отметил, что для уничтожения Крымского моста есть три варианта: воздушная, морская и диверсионная атаки.

Ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман считает, что удар по Крымскому мосту в день инаугурации российского диктатора Владимира Путина мог бы иметь значительное политическое и военное влияние. Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Он напомнил, что инаугурация российского диктатора запланирована на 7 мая.

"Вы знаете, россияне любят какие-то действия подстраивать под определенные даты, это им свойственно. Это не совсем правильно с военной точки зрения, но иногда война - это продолжение политики другими средствами и она имеет в том числе обязательно и политическую составляющую. Если 7 мая, как раз на инаугурацию, ударить по Керченскому мосту, я думаю, что эффект будет очень-очень серьезный. Вы можете себе представить, это праздник для нас, когда в день инаугурации придет сообщение по всем российским пабликам, что Керченский мост уже уничтожен", - подчеркнул Гетьман.

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В то же время эксперт предполагает, что пропаганда РФ может скрыть информацию об ударе по Крымскому мосту и обнародовать ее только после 10-11 мая, чтобы не портить "празднование сакральной даты 9 мая".

На вопрос, как и чем можно уничтожить Крымский мост, Гетьман ответил, что есть три варианта: воздушная, морская и диверсионная атаки.

"Если сказать, что будет одна из этих трех, то мы угадаем на 100%, потому что других быть не может. Скорее всего будет использована комбинированная атака, потому что ей будет труднее всего россиянами предотвратить. Уверен, что это будут какие-то диверсионные действия, конечно ракеты, которые мы имеем, разрушить полотно на мосту можно ракетами, а опору надо все же разрушать взрывчаткой из воды", - сказал он.

Уничтожение Крымского моста

В апреле 2024 года британский The Guardian писал, что Украина уничтожит Крымский мост до конца года. СМИ в своем прогнозе сослалось на высокопоставленных чиновников ГУР МО.

Так, утверждалось, что украинская разведка планирует реализовать третью "финальную" атаку по Крымскому мосту, и что его уничтожение "неизбежно". "Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - сказал источник из ГУР.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, для эффективного уничтожения российских систем противовоздушной обороны С-400 и С-300, расположенных в Крыму, необходимо минимум 30 ракет ATACMS. А после этого можно будет перейти к уничтожению Крымского моста.

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