Известно, что хакерская группа Fancy Bear, которая взломала партию, входит в состав ГРУ РФ.

Правительство Германии заявило, что российские спецслужбы взломали электронные почтовые ящики Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца в прошлом году. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Politico.

Известно, что хакерская группа Fancy Bear, которая взломала данные партии, входит в состав российской военной разведки ГРУ. В Politico отметили, что такие действия РФ показывают, что Москва подрывает политику Европы накануне решающих выборов в ЕС, которые состоятся в следующем месяце. Таким образом столицы европейских стран усиливают свою риторику, пытаясь помешать России влиять на политические дебаты.

В заявлении немецкого правительства говорится о том, что российская хакерская группа APT28 или Fancy Bear, которую разоблачили на этой неделе, в декабре 2022 года использовала уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook, чтобы вытащить электронные почтовые ящики чиновников Социалистической партии Германии. Однако сама партия обнаружила такую кибератаку только в 2023 году.

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"Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий", - подчеркнула Бербок.

В связи с этим инцидентом министерство вызвало посла РФ, сообщил представитель МИД.

В свою очередь Чехия опубликовала заявление, в котором поддержала жалобы Германии и сообщила, что ее спецслужбы обнаружили подобные случаи вторжения Fancy Bear в чешские учреждения примерно в то же время.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Россия уже длительное время пытается "подорвать демократию и безопасность Чехии различными способами". Также он вспомнил недавние разоблачения вокруг пропагандистской платформы "Голос Европы".

"Публично указывать пальцем на конкретного злоумышленника таким образом является важным инструментом защиты национальных интересов", - подчеркнул дипломат.

Реакция ЕС и НАТО на кибератаки РФ

В то же время высокий представитель ЕС Жозеп Боррель решительно осудил кибератаку Fancy Bear против Германии и Чешской Республики.

"ЕС полон решимости использовать весь спектр мер для предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренное поведение России в киберпространстве", - заверил политик.

В НАТО также поддержали Берлин и Прагу, добавив, что члены альянса "полны решимости использовать необходимые силы и средства для сдерживания, защиты и противодействия полному спектру киберугроз, чтобы поддерживать друг друга, в том числе путем рассмотрения скоординированных мер реагирования".

Издание напомнило, что Fancy Bear на постоянной основе осуществляет кибератаки на правительственные объекты Европы. Санкции ЕС и дипломатическая борьба не смогли сдержать российских хакеров. С начала войны в Украине страны ЕС страдают от большого количества кибератак, дезинформации и "гибридных" атак, а именно диверсии, которые часто связаны с правительственными структурами РФ.

"В прошлом году Европейский парламент предупредил, что Fancy Bear составляет "высокий" уровень угрозы для институтов и агентств ЕС после того, как было установлено, что он проводил хакерские кампании против по меньшей мере семи европейских правительств, говорится в записке подразделения ЕС по вопросам кибербезопасности", - сообщает Politico.

Хакерские атаки России: последние новости

Ранее сообщалось, что российские хакеры пытались взломать работу европейской железной дороги. По словам министра транспорта Чешской Республики Мартина Купки, РФ делает много попыток вмешаться в работу железнодорожных сетей Европы в рамках кампании по дестабилизации Евросоюза и саботажа критической инфраструктуры.

Также в начале апреля были разоблачены хакеры ГРУ, которые устроили крупнейший сбой в истории "Киевстар". Как известно, в декабре 2023 года более миллиона абонентов потеряли сигнал сети.

"Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а в дальнейшем передать эти дела в МКС. Военных преступников должны судить на международном уровне!", - сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

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