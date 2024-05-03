Пасхальная служба в разных городах Украины будет проходить по-разному.

Уже скоро наступит Пасха 2024, в честь которой в храмах будут проводить праздничные богослужения. Украинцы могут приносить в храмы для освящения пасхальные корзины с яйцами и куличами. Как правило, пасхи в церквях освящают во вторую половину дня в Великую субботу (4 мая) и в утро Пасхи (5 мая).

Конкретное время богослужений Украины в разных городах отличается в зависимости от ситуации в регионе. Есть и общие тенденции - к примеру, почти во всех храмах страны в этом году не будет всенощных бдений из-за действия комендантского часа. А во время объявления воздушной тревоги церковь стоит покинуть, чтобы не допустить скопления людей.

Мы расскажем, когда святить пасху в самых крупных городах Украины и когда ожидается пасхальная служба.

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Пасхальная служба в Киеве

Пасхальная служба 2024 в столице в храмах ПЦУ будет проводиться 4 и 5 мая. В большинстве храмов освятить куличи можно будет в субботу 4 мая вечером и на Пасху 5 мая утром.

К примеру, в Спасо-Преображенском соборе принимать корзины для освящении будут 4 мая с 19 до 21 часов и 5 мая с 6 до 11 часов.

В Михайловском Златоверхом монастыре освятить корзины можно будет 4 мая 16 до 23 часов, а 5 мая - с 6 до 15 часов.

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ освящать паски будут 4 мая с 15 до 21 часа, а также 5 мая с 8:30 до 11 часов.

Многие киевские храмы будут проводить трансляции богослужений, поэтому приходить в церковь лично вовсе не обязательно.

Пасхальная служба в Одессе

В одесских храмах в этом году решили отказаться от всенощных служб, чтобы не нарушать комендантский час и не подвергать опасности прихожан.

Утренние пасхальные службы в Одессе начнутся после окончания комендантского часа - с 5 утра. Освятить пасхи можно будет 4 и 5 мая.

Пасхальная служба во Львове

Во Львове освящать пасхи в Соборе святого Юра УГКЦ будут 4 мая с 12 до 20 часов. 5 мая на 8 часов ожидается Архиерейская Божественная литургия, на 11 - Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого, а на 17 часов - вечерняя пасхальная служба.

В Успенской церкви освящать пасхальные корзины начнут 4 мая с 14 часов, а 5 мая - с 6 до 9 часов. В 15 часов 5 мая пройдет вечерняя пасхальная служба.

Свято-Покровский кафедральный собор Львова корзины на освящение начнет принимать 4 мая с 11 до 23 часов, а 5 мая - с 8 до 11 часов. Великая вечерняя служба на Пасху пройдет в 17 часов.

Пасхальная служба в Запорожье, Николаеве и Херсоне

Запорожье и Херсон являются прифронтовыми городами, поэтому их жителям не рекомендуют посещать массовые мероприятия. К примеру, пасхальные службы в Запорожье прихожан советуют смотреть в режиме онлайн.

Жителей Николаева также просят воздержаться от посещения пасхальных богослужений. Николаевская ОГА советует не собираться в храмах на праздник, а смотреть трансляцию служб онлайн.

Пасхальная служба в Днепре

Пасха в Днепре будет проходить по одному расписанию во всех храмах. В Великую субботу 4 мая пройдет утренняя литургия в 9 часов. Затем с 13 до 20 часов днепровские храмы будут принимать куличи для освящения, а в 21:00 закроются.

В Пасху 5 мая храмы Днепра откроются уже в 5 утра после окончания комендантского часа. Освящать куличи начнут с 6 до 14 часов.

Пасхальная служба в Виннице

В Винницком Спасо-Преображенском кафедральном соборе освящать корзины к Пасхе будут 4 мая с 11 до 23 часов. 5 мая освящение пасок начнется после окончания утреннего богослужения (примерно с 8 часов).

В этом соборе также пройдет всенощная служба, но попасть в неё можно будет только до начала комендантского часа. После этого храм закроется и богослужение продолжится до 5:00.

Пасхальная служба в Полтаве

В Полтаве принести продукты на освящение можно в Свято-Успенский кафедральный собор 4 мая с 15 до 21 часа, а также в первую половину дня 5 мая.

Пасхальная служба в Харькове

Харьковчане могут принести пасхи в Храм Иоанна Богослова 4 мая с 12:30 до 15 часов, а также 5 мая до 11:30.

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