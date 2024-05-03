В течение суток агрессор запустил более двух с половиной сотен беспилотников-разведчиков.

На юге Украины российские захватчики, благодаря усилиям ВСУ, потеряли более сотни солдат и десятки единиц вооружения, в частности ЗРК "Оса" и 12 пушек, но продолжают атаки.

По данным Сил обороны юга, в течение суток враг не оставлял попыток выбить подразделения ВСУ с занятых позиций, однако не достиг успеха. В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили два штурма: по одному - в районе Старомайорского и Роботино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины было 8 бесполезных штурмов - понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

Сейчас подтверждено, что в течение суток на указанных двух направлениях, благодаря удачной работе ВСУ, ликвидировано 112 оккупантов. Также враг потерял 59 единиц вооружения и военной техники, в частности, 4 танка, 2 зенитно-ракетных комплекса - "ТОР-М2" и "Оса", 17 пушек, 3 миномета, 23 единицы автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы, подстанцию, разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", 2 аэрофотостанции и 5 лодок.

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"Уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта и 2 огневые позиции", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты использовали большое количество ударных дронов различных типов, продолжили и активизировали аэроразведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 260 разведывательных БпЛА.

По населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей враг применил 281 FPV-дрон, 9 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 346 осколочных боеприпасов. В результате на Херсонщине ранен гражданский, повреждены многоэтажки, частные жилые дома, учебные заведения, объект коммунальной инфраструктуры, магазин, хозяйственные постройки, гаражи, гражданские автомобили, припортовая инфраструктура и газопровод.

На Николаевщине враг из артиллерии обстрелял акваторию Очаковской громады и направил на регион управляемую ракету с тактической авиации, вероятно Х-59, которая попала по территории инфраструктурного объекта, в результате чего возник пожар.

На Днепропетровщине агрессор обстрелял артиллерией Никополь, Мировскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады - повреждены многоэтажки, частные жилые дома, учебное заведение, предприятие, гражданские автомобили и линии электропередачи, на Запорожье - 8 населенных пунктов - повреждены частные дома.

Кораблей флота противника в Черном и Азовском морях не наблюдается. Ракетоносители находятся в пунктах базирования. Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, враг продолжает менять места стоянок.

Потери России в Украине

ВСУ за минувшие сутки "минуснули" более 1200 оккупантов, общие потери оккупантов в живой силе достигли 472 140 человек.

Также ВСУ уничтожили более 20 танков, более трех десятков ББМ и почти 60 артсистем.

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