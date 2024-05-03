По словам первого заместителя председателя профильного комитета ВР, есть опасения, что норма позволит ТЦК штрафовать всех военнообязанных.

Территориальные центры комплектования (ТЦК) получат новые полномочия, а штрафы за нарушение воинского учета вырастут в 5 раз. Об этом в эфире ток-шоу "Украинская правда" рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

По его словам, по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, требуется присутствие лица, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

"И уже на основании этого протокола выдается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот, по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", - пояснил нардеп. Видео дня

Он подчеркнул, что такие прецеденты есть - например, в случае наложения штрафов за превышение скорости с использованием фотофиксации нарушения.

"Сейчас схема такова, что ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности, направляет вам, если вы ее не платите, - исполнительная служба, блокировка счетов и так далее. То есть именно таким инструментом Кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против, - блокировка счетов, блокировка имущества. То есть если вы не оплатили штраф, то через исполнительную службу все будет делаться", - отметил Осадчук.

При этом он выразил опасения, что такая норма позволит ТЦК штрафовать всех военнообязанных, которые нарушали требование сообщать военкомат о смене места жительства, получении документов об образовании, загранпаспорта и тому подобное.

"Насколько я читаю закон, то в принципе можно оштрафовать всех. ... Я думаю, что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет - они имели подобные ситуации, они абсолютно нормальные. И что-то мне подсказывает, что в течение 7 дней после возникновения таких обстоятельств никто не бежал в военкомат и не сообщал об этом. То есть все мы являемся нарушителями", - говорит парламентарий.

При этом он отметил, что ко второму чтению комитет убрал из правительственной версии законопроекта ряд наиболее жестких норм - так, уменьшен максимальный размер штрафов за нарушение правил воинского учета.

"Штрафы, по сравнению с тем, как хотел это Кабмин, уменьшили где-то раз в 4-5. Но они все равно остались большими. Для физических лиц на период военного положения это до 25 500 гривен, а для юридических лиц там чуть ли не до 60 000. То есть уровень штрафов значительный, он примерно в 5 раз больше чем действующий уровень", - уточнил Осадчук.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Минобороны заявили, что не все госслужащие будут иметь бронирование. Часть госслужащих подлежат мобилизации на общих основаниях.

Отсрочку от призыва будут иметь представители некоторых органов государственного управления - в частности, судьи, работники Нацполиции, Нацгвардии и специалисты, которые привлечены к киберзащите.

Также УНИАН сообщал, что с 4 мая статус "ограниченно годный" отменяют. Все военнообязанные мужчины, которые имеют его, будут обязаны пройти повторную медкомиссию.

Вас также могут заинтересовать новости: