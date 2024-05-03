Посол напомнила, что цель президента Джо Байдена помочь Украине защитить себя и сдерживать будущую агрессию.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты имеют целью помочь Украине защитить себя, но не делают возможным и не поддерживают удары своим оружием по территории России.

Отвечая на вопрос журналистов во время круглого стола с Изобель Коулмен, заместителем главы USAID, как Украине выиграть войну в условиях, когда Штаты не позволяют бить по российской территории, Бринк отметила, такая позиция Вашингтона остается неизменной с начала полномасштабной войны, пишет Радио Свобода.

"Но первая часть помощи Украине в защите - это поставки нашего оружия и оружия партнеров, чтобы поддержать усилия ваших отважных героев на фронте в возвращении ваших территорий. Наша позиция изначально заключалась в том, что мы не делаем возможным и не поощряем использование нашего оружия в России, за пределами украинской территории", - заявила она.

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В то же время Бринк отметила, что цель президента Байдена - помочь Украине защитить себя и сдержать будущую агрессию.

Удары по российским НПЗ

В России дроны украинских разведчиков атаковали Рязанский НПЗ. Отмечается, что обстрел произошел около трех часов ночи 1 мая. Сначала был слышен гул, а затем несколько взрывов.

Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина должна не обращать внимания на призывы Вашингтона не атаковать дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, украинские военные имеют право защищать себя и делать все, что нужно

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