Представитель Генштаба напомнил, что срок действительности заключения ВВК составляет один год.

Все мужчины от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Это предусмотрено законом о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

"Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Это тесно связано с тем, что у нас в стране сейчас введен правовой режим военного положения, объявлена мобилизация и государство должно знать количество людей, которые находятся у него на воинском учете. Несмотря на то, что он годен или ограниченно годен, непригоден к военной службе", - пояснил представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

При этом он напомнил, что ограниченно годные законом 10313 были исключены и сейчас граждане будут иметь статус либо годный к военной службе, либо непригодный к военной службе.

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"Таким образом эта информация будет внесена в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это будет обновленная информация, она будет использована ТЦК для выполнения мероприятий мобилизации", - отметил военный.

Он подчеркнул, что норма об обновлении данных касается абсолютно всех мужчин от 18 до 60 лет. Кроме того, он указал, что срок действительности заключения ВВК составляет один год.

Мобилизация в Украине - последние новости

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (№10313), которым отменяется статус "ограниченно годный".

Соответственно, с 4 мая текущего года все граждане Украины, которые ранее были признаны "ограниченно годными", обязаны пройти повторный медицинский осмотр для определения пригодности к службе. Закон устанавливает для прохождения повторной ВВК 9-ти месячный срок.

При этом заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифровизации Мария Карчевич отметила, что гражданам Украины, которые имели статус "ограниченно годный" для военной службы, уже сейчас бежать в территориальный центр комплектования не нужно - следует дождаться вызова на повторное прохождение медкомиссии.

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