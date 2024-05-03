Поставки ожидаются до конца года.

Немецкая компания Hensoldt поставит еще шесть своих высокоэффективных радаров TRML-4D в Украину для усиления противовоздушной обороны страны.

Как говорится в сообщении на сайте компании, в рамках заказа на сумму более 100 миллионов евро радары будут поставлены до конца года после обучения украинских операторов.

"Наши радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне, и мы гордимся тем, что сможем поставить все системы в этом году. Отзывы наших клиентов подтверждают, насколько важна быстрая доступность радаров для защиты их граждан", - отметил генеральный директор компании Оливер Дёрре.

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Радар TRML-4D – что о нем известно

Согласно информации на сайте компании, в основе TRML-4D лежит новейшая технология радаров AESA (активная матрица с электронным сканированием). Радар обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 километров. Он способен быстро и надежно обнаруживать, отслеживать и классифицировать все типы воздушных целей - крылатые ракеты, беспилотники и самолеты, а также вертолеты.

Ранее Германия уже поставляла эти радары в Украину в составе предыдущих пакетов помощи.

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