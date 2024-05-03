По словам Ильи Евлаша, оккупанты значительно уменьшили количество ударных дронов типа "шахед".

Россияне в течение последних 2-3 недель изменили тактику применения БПЛА. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, Воздушные силы заметили некоторое изменение тактики использования беспилотников со стороны оккупантов.

"Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа "шахед", как это было еще, например, две-три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов", - сказал спикер. Видео дня

Он также отметил, что во время ракетных обстрелов россияне пытаются корректировать огонь с помощью дронов. При этом сейчас идет анализ ситуации, ВСУ следит за использованием разведывательных беспилотников, ведь они меньше, и их труднее отследить.

БПЛА на войне в Украине - последние новости

Недавно в Иране заявили о создании нового дрона-камикадзе, который может нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов на расстояние до 40 километров. Беспилотник напоминает ZALA Lancet производства РФ и широко используется для борьбы с засадами.

Также УНИАН сообщал, что в ходе атаки на Украину оккупанты применили дроны неустановленного типа. Как сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, враг постоянно выискивает объекты для возможных атак "и фактически чуть ли не ежедневно они их теряют".

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