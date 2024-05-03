Два знака Зодиака будут прыгать от радости уже на днях

Эти знаки осуществят свои мечты.

Астрологи назвали два знака Зодиака, в жизни которых произойдет какое-то очень яркое событие уже на этих выходных, 4 и 5 мая. Кто попал в список счастливчиков - читайте в материале.

Рыбы

Рыбы - знак Зодиака, который живет в своих фантазиях. Их хлебом не корми, дай только построить воздушные замки. Окружающим не всегда понятно, как Рыбы могут жить в таком формате, однако, на самом деле, в этом есть плюсы.

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Рыбы, мечтая о чем-то большом, находят возможности для реализации своих желаний. В ближайшее время они могут осуществить свою мечту. Она могла казаться им недосягаемой, однако все реально, если приложить немного усилий.

Козерог

У Козерогов наступает "белая" полоса в жизни. Удача будет на их стороне, поэтому они могут смело браться за любые дела и ни о чем не переживать.

В первую очередь Козерогам повезет в карьере, а также они могут наладить личную жизнь. У них есть шанс встретить человека, с которым они создадут прочные и счастливые отношения. При этом Козерогам важно не только брать, но и отдавать. Тогда все будет отлично.

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