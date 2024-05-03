Певицы отмечают, что каждая украинская женщина сильная.

Представительницы Украины на международном конкурсе "Евровидение-2024" АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil представили социальное видео на свою конкурсную песню "Teresa&Maria".

Ролик появился в сети сегодня, 3 мая. В нем принимали участие украинские женщины, которые живут и работают в условиях войны: учителя Великокостромской гимназии Днепропетровской области, которую разрушили вражеские ракеты, украинская правозащитница, глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и другие украинки.

"Мир на ее плечах" - такой месседж вложили певицы в данную работу. В видео приняли участие украинские женщины, которые ежедневно проходят тернистый путь. Через боль, радость, слезы, смех, разочарование. Женщина несмотря на все продолжает жить и творить, никогда не опуская рук", - отмечается в описании видео.

Певицы также запустили челлендж, в котором каждый может рассказать, какая женщина их вдохновляет.

"На плечах женщин держится весь мир, а когда они объединены, то становятся движущей силой в борьбе", - отметили исполнительницы.

Реакция зрителей

Видео сразу начали активно комментировать поклонники.

"Табуны мурашек бегают и выступают слезы. Спасибо, что так представляете нашу страну!"

"Очень круто, что пригласили простых женщин на съемки видео"

"Слава каждому и каждой, кто борется за свободную Украину"

"Весь клип держалась, но прекрасная женщина с протезом вместо ноги меня проняла до глубины души. Такая красота, сила в глазах. Абсолютно прекрасны все, спасибо за творчество".

Напомним, АІуоnа АІуоnа & JerryHeil будут выступать на "Евровидении-2024" в Швеции 7 мая в первом полуфинале под номером 5.

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