Люди, которым за 40, часто допускают одну ошибку во время тренировок в спортзале. И эта ошибка все им портит.

Некоторые люди считают, что ухудшение здоровья является просто частью старения; это то, что естественно происходит с телом, и вы ничего не можете сделать, чтобы это изменить. Но 65-летняя фитнес-тренер и бодибилдер Лесли Максвелл не из тех людей. Она не просто верит, что правильные тренировки могут замедлить старение, но и демонстрирует это на собственном примере.

Как рассказала госпожа Максвелл изданию Parade, только в 49 лет она действительно научилась оптимально поддерживать здоровье своего тела с помощью фитнеса. Как только она поняла главный "секрет", ее физическая форма значительно улучшилась и остается прекрасной по сей день. Женщина рассказала о распространенной ошибке, которую допускают люди старшего возраста в тренажерном зале, а также поделилась своим опытом о том, какие упражнения действительно способны улучшить ваш внешний вид и самочувствие.

Главная ошибка, которую делают в спортзале люди старше 40 лет

Хотя кардиоупражнения, безусловно, полезны для здоровья, Максвелл говорит, что только когда она начала силовые тренировки в возрасте 49 лет, она по-настоящему заметила изменения своего тела.

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Поэтому главной ошибкой людей старше 40 лет она считает то, что в большинстве случаев они ограничиваются в спортзале только кардиотренировками. Даже если вы не планируете становиться бодибилдером, как сама Максвелл, силовые тренировки имеют решающее значение для поддержания хорошей физической формы.

"Если вы сосредотачиваетесь только на похудении, вы в конечном итоге теряете мышцы вместе с жиром. Мышцы - это то, что поддерживает скелет и придает хорошую форму", - говорит она, добавляя, что именно силовые тренировки помогают предотвратить потерю мышц и укрепляют кости.

Как начать силовые тренировки

Максвелл понимает, что поход в тренажёрный зал может пугать, в том числе и потому, что большинство людей просто не знают, как работать на тренажёрах. По этой причине она рекомендует начать тренировки с личным тренером, особенно таким, чья основная клиентура - люди старше 40 лет. Таким образом вы научитесь правильно тренироваться, не нанося себе вреда.

Она также рекомендует несколько специальных силовых тренировок, которые будут очень полезными.

Приседания

Приседания можно выполнять со штангой или гантелями - в зависимости от того, что вам удобнее. Если вы используете штангу, расставьте ноги на длине плеч. Поднимите штангу из горизонтального положения и держите ее на верхней части спины, держа спину прямо, а грудь приподнятой. Медленно согните ноги в коленях и опуститесь вниз, пока бедра не станут параллельны полу. Удерживайте приседание на секунду, прежде чем медленно вернуться. Повторите от двух до восьми раз - насколько хватит сил.

Если вы используете гантели, держите по гантели в каждой руке. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Медленно согните ноги в коленях и опуститесь вниз, пока бедра не станут параллельны полу. Удерживайте приседание на секунду, прежде чем медленно вернуться. Повторите от шести до десяти раз.

Выпады

Возьмите по гантели в каждую руку. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сделайте шаг вперед, сгибая переднее колено, пока заднее почти не коснется земли. Вернитесь в исходное положение. Повторите с другой ногой. Продолжайте чередовать ноги и повторяйте от шести до десяти раз.

Отжимания от стены

Отжимания укрепляют верхнюю и сердечную части тела, что делает их отличной силовой тренировкой. Если вам недоступны отжимания, Максвелл советует начинать с отжиманий от стены.

Для этого встаньте перед стеной, расставив ноги на ширине бедер. Поставьте ладони на стену на ширине плеч. Медленно согните локти и наклонитесь к стене, приближаясь к ней, но не касаясь ее. Затем оттолкнитесь назад в исходное положение. Повторите от шести до десяти раз.

Гребля или боковые тяги

Гребля сочетает в себе кардиотренировку и силовые тренировки, укрепляя верхнюю часть тела без нагрузки на суставы. Если в вашем тренажерном зале нет гребного тренажера, Максвелл говорит, что боковые подтягивания могут быть еще одним полезным упражнением для вашей тренировки.

Чтобы выполнить боковые тяги, сядьте возле тренажера с тягами, положив ноги на пол. Возьмитесь за штангу, держа руки чуть шире длины плеч. Потяните штангу вниз, пока она не будет на уровне вашего подбородка. Сожмите лопатки вместе. Вернитесь в исходное положение. Повторите от шести до десяти раз.

Максвелл рекомендует выполнять эти четыре силовых упражнения четыре раза в неделю. Со временем вы увидите и почувствуете изменения своего тела.

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