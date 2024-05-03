В последние дни проект соглашения 2022 года стал предметом большого интереса со стороны ученых и СМИ.

В следующем месяце в Швейцарии должен состояться международный саммит высокого уровня, который попытается наметить путь к миру в Украине.

"И эта встреча, несомненно, вызовет более серьезные дискуссии на тему, как положить конец войне - хотя главные западные сторонники Украины не видят причин для начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным, который демонстрирует недостаточное уважение к верховенству закона и международным нормам", - пишет Politico.

Не желая казаться препятствием на пути к урегулированию путем переговоров, Кремль время от времени заигрывает с идеей, что он открыт для мирных переговоров, намекая, что это Украина и ее западные сторонники проявляют упрямство.

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Две недели назад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти переговоры, в ходе которых был выработан проект мирного соглашения, могут стать основой для новых договоренностей. Однако он зловеще добавил, что такие переговоры должны будут отражать "новые реалии", предположительно имея в виду недавние военные успехи российских войск.

Путин также сделал аналогичный комментарий во время встречи с беларуским президентом Александром Лукашенко, и российские СМИ процитировали его слова, что в случае новых переговоров предложение 2022 года должно стать отправной точкой.

В последние дни проект соглашения 2022 года стал предметом большого интереса со стороны ученых и СМИ. Многие издания изучили 17-страничный проект и пришли к различным выводам.

По словам Алексея Резникова, бывшего министра обороны Украины и одного из участников тех встреч, страна вела переговоры с позиции крайней слабости, в то время как западные державы раздумывали над тем, как поддержать Украину, и обсуждали, что поставлять Киеву в плане систем вооружения.

Но прежде всего Резников и другие украинские чиновники, участвовавшие в переговорах - среди них глава офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк - сомневались в искренности Кремля и в том, что он ведет переговоры добросовестно. Это был скептицизм, отточенный за сотни часов, проведенных ими в общении с российскими чиновниками перед началом войны в феврале 2022 года.

"Они могут подписывать документы, но соблюдают ли они договоренности - это уже другой вопрос… Вспомните Будапештский меморандум... Президент Франции Миттеран отказался поставить подпись под этим документом... и предупредил нашего президента [Леонида Кучму]: "Молодой человек, они вас обманут", - говорит Резников.

"Кучма рассказал мне эту историю. Спустя 30 лет русские именно это и сделали - они нас обманули", - сказал он. Рассказ о Кучме не выходил у Резникова из головы во время переговоров 2022 года. И, по словам украинской стороны, именно в духе Миттерана Великобритания и США предостерегали Украину.

"Переговоры? Они не хотят настоящих переговоров… Русские хотят капитуляции Украины", - сказал Андрей Ермак.

"Мы бы снова сели за стол переговоров в один момент, если бы агрессор был готов, действительно готов, договориться о справедливом мире - но только не об их версии мира", - сказал он. Как и Резников, Ермак опасается, что Украина будет придерживаться сделанных уступок, а Россия будет изворачиваться и отказываться выполнять достигнутые договоренности.

Украинские чиновники говорят, что для российского лидера переговоры - это еще одно оружие. Оно используется для того, чтобы отвлечь, затянуть время, дать возможность маневрировать и заманить в ловушку благонамеренных и наивных людей, что и было продемонстрировано в период с 2014 по 2017 год, когда Лавров и на тот момент госсекретарь США Джон Керри вели "переговоры" по Сирии. Они помогли Москве спасти сирийского президента Башара Асада от поражения, убедив президента США Барака Обаму снять палец с курка и проигнорировать его собственные ограничения на применение Дамаском химического оружия.

По мнению Подоляка, урок, который можно извлечь из переговоров 2022 года, заключается в том, что "Россия заинтересована в длительной войне, а также в том, чтобы западные страны устали и сказали: "Все, хватит, давайте искать какое-то компромиссное решение"

Мирный саммит в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках предстоящего Саммита мира в Швейцарии Украина планирует поднять три главных вопроса, одним из которых является обмен пленными "всех на всех".

Он отметил, что многие говорят, что обмен "всех на всех" возможен только после завершения войны, но по мнению президента, есть возможность это сделать раньше, поставив этот вопрос на Саммите мира.

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