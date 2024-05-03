Сейчас россияне прячут свои надводные ракетоносцы и пользуются только подводными лодками.

На фоне серии ударов по Крыму в последнее время враг применяет исключительно подводные носители крылатых ракет для ударов по Украине, а надводные корабли россияне прячут подальше, боясь их уничтожения. Об этом сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что ранее оккупанты рассчитывали больше на свои системы ПВО в Крыму. "Но в последнее время произошло несколько "кейсов", в результате чего количество ПВО немного уменьшилось. И, соответственно, они были вынуждены изменить тактику и начали ставить [в портах] боевые единицы между кораблей обеспечения", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что одним из таких кораблей как раз и было спасательное судно "Коммуна", по которому был нанесен удар 21 апреля в порту временно оккупированного Севастополя. По его словам, также оккупанты очень часто меняют место стоянки судов.

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"Севастопольская бухта не маленькая и даже в ее пределах можно периодически менять места стоянки и пробовать ввести нас в заблуждение", - отметил Плетенчук.

По его словам, в последнее время оккупанты решаются применять исключительно подводные носители крылатых ракет.

"Это субмарины, которые являются носителями крылатых ракет, их три единицы в составе Черноморского флота. Каждая из них может запустить до четырех ракет, то есть это может быть залп из 12 ракет. Но практики применения одновременно такого количества нет. То есть максимум до двух носителей применяется, как правило", - сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

При этом добавил, что надводные носители крылатых ракет враг не выпускает на внешний рейд, потому что понимает угрозу по их уничтожению, поэтому они находятся в пункте базирования в Нововороссийске.

Плетенчук также рассказал о создании российскими оккупантами флотилии в районе Голой Пристани. По его словам, это попытка упорядочить то положение вещей, которое уже есть на сегодня.

"Это фактически администрирование процессов, потому что в подчинении сил, которые непосредственно на этом направлении работают, есть несколько разрозненных подразделений, которые имеют соответствующие плавсредства морской пехоты той же 810 бригады, а также те, которые они забрали у местного населения. И они сейчас пытаются упорядочить их в такую структуру, которую называют речная флотилия", - отметил он.

Плетенчук рассказал, что в акватории Черного и Азовского морей оккупанты достаточно активно используют различные виды воздушной техники, в частности, фактически все модели дронов, которые ведут постоянную разведку, мониторинг, чтобы обезопасить собственные корабли и катера. По его словам, также враг использует самолеты - АНы, Бе-12, СУшки разнообразные, МиГи, которые ведут разведку и могут наносить огневое поражение.

"Чувствуя недостаток разведывательной авиации могут нештатно использовать даже бомбардировщики Су-24 для того, чтобы вести разведку. То есть они пытаются компенсировать имеющимися средствами те пробелы, которые у них есть после потери А-50", - подчеркнул он.

Плетенчук сообщил, что сейчас нет вражеской активности в направлении острова Змеиный.

"Влияние авиации является достаточно существенным и фактически оно превращает акваторию нашего моря, которую мы освободили от присутствия российских кораблей, в серую зону, потому что нам так же находиться в этой акватории опасно", - подчеркнул начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

Как сообщал УНИАН, Россия планирует спустить на воду два корабля для Черноморского флота. Речь идет о малом ракетном корабле проекта 22800 "Каракурт", который называется "Тайфун", а также патрульном корабле проекта 22160 типа "Василий Быков", который называется "Виктор Великий".

По данным Defense Express, в российском Минобороны заявили, что спуск кораблей на воду состоится в один день в мае, но точная дата не названа. Произойти это должно на Зеленодольском заводе в Татарстане.

Издание отмечает, что благодаря сети рек и каналов в РФ есть возможность усиления и переброски кораблей таких классов фактически к любому флоту и флотилии, возможно кроме Тихоокеанского. На практике, корабли с Зеленодольского завода на постоянной основе усиливали российские Черноморский, Балтийский флоты и Каспийскую флотилию.

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