Университеты США за последние месяцы стали очагами мощного антиизраильского и пропалестинского движения.

В США полиция начала массовые аресты участников пропалестинских "бунтов" в студенческих городках. Как сообщает Bloomberg, за последние недели по всей стране арестованы более 2100 человек.

Отмечается, что во многих университетах США студенты обустроили палаточные лагеря или захватили и удерживали здания на территориях кампусов, протестуя против действий Израиля в Палестине и поддержки Израиля со стороны американского правительства.

Во время восстановления порядка в некоторых случаях полицейские применяли специальное снаряжение для борьбы с массовыми беспорядками, тактические транспортные средства и свето-взрывные устройства.

По данным Associated Press, в период с 18 апреля по 2 мая аресты произошли на территории 40 различных колледжей и университетов США.

В частности, более 100 человек были взяты под стражу во время наведения порядка в элитном Колумбийском университете в Нью-Йорке. Утром в четверг полицейские разогнали демонстрацию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, там задержали по меньшей мере 200 протестующих, которые отказались разойтись и образовали "живую цепь", когда полиция начала стрелять свето-шумовыми гранатами, чтобы разбить толпу. При этом правоохранителям пришлось прорываться через укрепленные заграждения лагеря, состоявшие из фанеры, поддонов, металлических ограждений и мусорных баков.

Bloomberg отмечает, что антиизраильское студенческое движение в США на фоне войны между Израилем и ХАМАС достигло невиданного за последние десятилетия размаха. Показательно, что кадры с разгоном пропалестинских студентов в США охотно показывали и на израильских телеканалах, и на государственном ТВ Ирана. Также их транслировала панарабская спутниковая сеть Al Jazeera, которую часто обвиняют в симпатиях к ХАМАС.

Израиль назвал протесты американских студентов антисемитскими, а критики Израиля говорят, что он использует эти обвинения, чтобы заставить замолчать оппозицию. Вместе с тем, как отмечает Bloomberg, некоторые участники протестов действительно озвучивали на камеру антисемитские высказывания или угрожали израильтянам насилием, тогда как другие протестующие сами являются евреями и называют это мирным движением в защиту прав палестинцев.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, в начале апреля, после полугода войны, Израиль остановил активную наземную операцию и вывел часть войск с юга сектора Газа. При этом ЦАХАЛ удерживает северную и центральную часть сектора Газа отрезанными от юга.

Через неделю после этого Иран нанес массированный ракетно-дроновой удар по территории Израиля, но значительного ущерба нанести не смог.

Еще через неделю США приняли программу военной помощи Израилю, что по некоторым оценкам произошло скорее в том числе и из-за иранской атаки.

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