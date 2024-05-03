Она отмечала, что сейчас редко удается видеться с Алексеем.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала, как провела своего любимого-военного Алексея Ситайло на новое боевое задание.

Она опубликовала трогательное видео в TikTok, на котором мужчина берет ее за руку, прокручивает в танце и обнимает.

"Когда провожаешь любимого на Донбасс", - подписала Соломия ролик.

Реакция подписчиков

Пользователи поддержали Витвицкую и пожелали всего наилучшего ее избраннику.

"Ангелов-хранителей за плечами 24/7"

"Молимся, чтобы все было хорошо"

"Пусть все будет хорошо".

К слову, Соломия Витвицкая в конце февраля призналась, что имеет любимого мужчину Алексея. По ее словам, их объединило волонтерство, которым телеведущая занимается уже несколько лет. Тогда они не думали, что станут парой.

Известно, что Алексей пошел добровольцем в начале войны в ВСУ. Он отмечал, что даже имея бронь, все равно захотел защищать родную Украину от врагов. Позже Ситайло получил две тяжелые контузии, когда вернулся на ротацию. Однако сейчас его состояние улучшилось.

Напомним, ранее известная актриса Дарья Легейда рассказала об отношениях с мужем-военным во время войны.

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