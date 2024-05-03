Астролог назвал год, когда ВСУ выгонят всех оккупантов из Украины

Это может произойти уже в ближайшее время.

Астролог Владимир Бадиян сделал прогноз для Украины, в котором говорится о том, что вскоре мы получим помощь от западных партнеров и сможем еще активнее отбивать атаки России.

Как он рассказал на YouTube-канале "Мой мир", до конца 2024 года Украина получит 80 процентов необходимого оружия.

"Будет большая активация. Тогда окончание войны можно ожидать весной 2025 года", – прогнозирует Бадиян.

Однако есть и более пессимистический прогноз. Если партнеры не предоставят нам необходимую помощь, продолжил Бадиян, война может затянуться вплоть до 2026-2027 года.

"Этот год - год трансформации. Предстоит смена власти, смена среди военных, что мы уже увидели - отставка Залужного. И смена президента тоже произойдет, но не в этом году. Это может произойти в 2025 году. Будет трансформация судебной системы" , - добавил Бадиян.

Напомним, ранее астрологи Анна и Алексей Сухановы составили прогноз для Украины на май 2024 года. В детальном гороскопе для нашей страны вы узнаете, какие события будут происходить и чего опасаться в грядущем месяце.

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