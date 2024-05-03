Ирисовая муха, если с ней не бороться, погубит цветение всех ирисов - и у вас, и у соседей.

Очень часто в сезон цветения ирисов приходится наблюдать картину: цветы выбросили стрелки, распустились, но за пару дней поникли, скукожились и завяли. "Что-то не понравилось кусту", - думаем мы. Но вот незадача: с другими кустами - та же история. Все довольно просто - на ирисы напала так называемая ирисовая муха. Что это за вредитель и как бороться с ирисовой мухой - в материале.

Как понять, что на цветы напала ирисовая муха

Конечно, ирисы, хотя они и неприхотливы, могут не цвести по разным причинам - например, нехватка света или питательных веществ. Но если бутоны образовываются, но сразу же засыхают или загнивают, так и не распускаясь, то, скорее всего, это "работа" ирисовой мухи, или как ее ее называют ирисовой цветочницы.

В этом случае присмотритесь к ирисам - вы однозначно заметите на цветах мушку, похожую на домовую, но немного меньше. Эта безобидное с виду насекомое в конце апреля и начале мая питается растительными соками, прокалывая лепестки бутонов, а затем откладывает в них яйца. Из них рождаются белесые червячки, которые пожирают бутон изнутри. Как результат, бутон погибает, так и не раскрывшись. Личинки опадают на землю, окукливаются здесь же, возле ирисов и так пережидают зиму. На следующий год все повторяется - такой себе круговорот ирисовой мухи в природе.

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На цветах обнаружить муху можно так:

лепестки нераскрывшихся бутонов покрываются пятнами, затем скручиваются и засыхают;

муха оставляет зеленоватые выделения;

со временем сами бутоны темнеют и загнивают изнутри.

Считается, что наиболее подвержены заражению средне- и поздноцветущие гибридные ирисы, а также карликовые. Но вот ирис сибирский и ирис солелюбивый от мухи практически не страдают.

Ирисовая муха - как бороться

Как избавиться от ирисовой мухи? это зависит от того, насколько плачевна ситуация. Если поражение небольшое - всего лишь несколько бутонов - то их можно оборвать и уничтожить(лучше сжечь).

Для профилактики - например, в прошлом году такое уже было - можно в самом начале появления бутонов (когда цветы выпустили стрелку) опудрить ирисы золой или табачной пылью.

Если же муха "разгулялась" вовсю, тогда нужно обращаться за помощью к инсектицидам из класса неоникотиноидов (например, Конфидор, Актара). Причем важно использовать инсектициды именно из этого класса, так как другие могут быть малоэффективны или же вовсе не дадут результата.

Лучше опрыскивать цветы на ранних сроках - когда только выходит цветочная стрелка.

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