Успехи украинских зенитчиков в сбивании "Кинжалов" показали, что по факту эти российские ракеты имеют значительно худшие характеристики, чем заявлял Кремль.

Министр обороны Франции Франсуа Лекорню по итогам встречи со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто заявил, что "противовоздушная оборона Европы должна базироваться вокруг перспективного зенитно-ракетного комплекса SAMP/T NG".

Как отмечает "Дифенс Экспресс", такое заявление главы французского оборонного ведомства можно назвать вдвойне амбициозным.

"Потому что с одной стороны, это предложение строить общеевропейскую ПВО уже сейчас на основе зенитно-ракетного комплекса, который будет только в перспективе. А с другой стороны, здесь речь заодно и об амбициях Франции получить что-то вроде "европейского аналога THAAD" на базе того же SAMP/T как "европейского аналога Patriot", - сказано в статье.

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На данный момент предполагается, что перспективный SAMP/T NG сможет сбивать крылатые ракеты на дистанции до 150 километров, а баллистические цели - даже на дистанции 600 километров. Такой ЗРК будет включать в себя улучшенную РЛС Ground Fire 300 и базироваться на перспективной противоракете Aster 30 Block 1NT, работы по которой идут еще с 2015 года.

"Отдельно интересно, что французы хотят сделать SAMP/T NG способным перехватывать даже аэробаллистические или гиперзвуковые ракеты, например российский Х-47М2 "Кинжал". Впервые о такой амбиции официально было заявлено в феврале 2023 года на уровне парламента Франции, а до того момента были только "отдельные разговоры" от компании Thales, можно ли предоставить перспективному SAMP/T NG возможности сбивать гиперзвуковые воздушные цели.Отдельно показательным на этом фоне выступил данный 2 мая этого года комментарий генерального делегата по вооружениям (DGA) Эммануэля Чивы для итальянской газеты Figaro о том, что в рамках проекта по SAMP/T NG Франция хочет создать комплекс, который "будет технологическим прорывом, по сравнению с американским Patriot", - считают аналитики.

Отмечается, что успехи украинских зенитчиков в сбивании "Кинжалов" показали, что по факту эти российские ракеты имеют значительно худшие характеристики, чем заявлял Кремль.

SAMP/T для Украины - детали

Правительство Италии собирается утвердить пакет военной помощи для Украины до саммита G7 13 июня. Как пишет итальянская газета La Repubblica, правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, который будет предусматривать поставку системы ПВО SAMP/T.

Италия имеет пять таких систем. Рим хочет передать Украине систему, которую одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

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