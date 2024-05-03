Министр обороны Франции Франсуа Лекорню по итогам встречи со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто заявил, что "противовоздушная оборона Европы должна базироваться вокруг перспективного зенитно-ракетного комплекса SAMP/T NG".
Как отмечает "Дифенс Экспресс", такое заявление главы французского оборонного ведомства можно назвать вдвойне амбициозным.
"Потому что с одной стороны, это предложение строить общеевропейскую ПВО уже сейчас на основе зенитно-ракетного комплекса, который будет только в перспективе. А с другой стороны, здесь речь заодно и об амбициях Франции получить что-то вроде "европейского аналога THAAD" на базе того же SAMP/T как "европейского аналога Patriot", - сказано в статье.
На данный момент предполагается, что перспективный SAMP/T NG сможет сбивать крылатые ракеты на дистанции до 150 километров, а баллистические цели - даже на дистанции 600 километров. Такой ЗРК будет включать в себя улучшенную РЛС Ground Fire 300 и базироваться на перспективной противоракете Aster 30 Block 1NT, работы по которой идут еще с 2015 года.
"Отдельно интересно, что французы хотят сделать SAMP/T NG способным перехватывать даже аэробаллистические или гиперзвуковые ракеты, например российский Х-47М2 "Кинжал". Впервые о такой амбиции официально было заявлено в феврале 2023 года на уровне парламента Франции, а до того момента были только "отдельные разговоры" от компании Thales, можно ли предоставить перспективному SAMP/T NG возможности сбивать гиперзвуковые воздушные цели.Отдельно показательным на этом фоне выступил данный 2 мая этого года комментарий генерального делегата по вооружениям (DGA) Эммануэля Чивы для итальянской газеты Figaro о том, что в рамках проекта по SAMP/T NG Франция хочет создать комплекс, который "будет технологическим прорывом, по сравнению с американским Patriot", - считают аналитики.
Отмечается, что успехи украинских зенитчиков в сбивании "Кинжалов" показали, что по факту эти российские ракеты имеют значительно худшие характеристики, чем заявлял Кремль.
SAMP/T для Украины - детали
Правительство Италии собирается утвердить пакет военной помощи для Украины до саммита G7 13 июня. Как пишет итальянская газета La Repubblica, правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, который будет предусматривать поставку системы ПВО SAMP/T.
Италия имеет пять таких систем. Рим хочет передать Украине систему, которую одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.