Эксперты не связывают спад с фундаментальными изменениями на рынке какао.

Цены на какао сегодня снизились, при этом они все еще находятся на пути к еженедельному падению почти на 30%, завершая один из самых бешеных периодов, которые когда-либо видел рынок.

Издание Bloomberg пишет, что в пятницу на торгах в Нью-Йорке какао подешевело на 7,6%, до 6990 долларов за тонну, после чего частично ликвидировало потери и торговалось на 0,9% выше. В общем, цены находятся на пути к недельному снижению на 28%, что стало самым большим падением с 1959-го.

"Важно подчеркнуть, что недавний спад цен на какао является, прежде всего, результатом торговых маневров, а не изменения фундаментальных показателей рынка", - заявили в Fitch Solutions, добавив, что эксперты ожидают сохранения волатильности.

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Рынок какао штормит - последние новости

Напомним, в марте рост цен на какао-бобы в течение двух лет достиг на тот момент пикового значения: фьючерсные контракты достигли уровня, который примерно вдвое превышал предыдущий рекордный показатель.

Несколько недель назад фьючерсы на какао в Нью-Йорке пересекли новую психологическую границу: 19 апреля самый активный контракт вырос на 5%, достигнув исторического максимума в более чем 11 тыс долларов за тонну в начале торгов.

Рост цен связывают с неурожаем в Западной Африке, который привел к тому, что страны уже третий год подряд сталкиваются с дефицитом поставок.

Последнее привело к "стрессу" у покупателей и вызвало подорожание шоколада. Также эксперты прогнозировали, что рост цен приведет к уменьшению размеров шоколадных плиток.

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