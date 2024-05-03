Нововведение уже удалось протестировать. Скоро оно доберется до всех пользователей.

В приложении "Google Фото" появилась новая функция, которая позволит быстро улучшить качество снятого вами видео. Для этого всего лишь придется нажать одну кнопку.

Как пишет портал Android Authority, нововведение пока нашли в бета-версии приложения, но его уже удалось протестировать. Скоро оно доберется до всех пользователей.

Новая кнопка появится в интерфейсе редактора рядом с опцией стабилизации изображения. Как и в случае с фото, система подкорректирует яркость, а также внесет исправления в настройки цвета, контрастности и других параметров. И все это происходит автоматически, без необходимости возиться с настройками.

Видео дня

Отмечается, что обработка видео будет происходить на телефоне пользователя, а не на серверах Google. Таким образом, улучшение может занять некоторое время, если у вас Android-устройство бюджетного или среднего уровня. Не исключено также, что приложение будет загружать контент, который не хранится на телефоне, прежде чем улучшить его.

Новый инструмент не предлагает никаких дополнительных возможностей редактирования видео в Google Фото. Вместо этого он стремится сэкономить ваше время, улучшая качество снятых видео одним касанием.

За прошедшие годы в Google Фото появилось немало полезных функций редактирования, но большинство из них сосредоточено на фото. Например, пользовательская медиатека больше не загромождается одинаковыми или схожими фотографиями.

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