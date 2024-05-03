Она в браке с 2021 года.

Украинская актриса Дарья Легейда, которая является женой актера-военного Дмитрия Совы, призналась, почему не сменила фамилию после свадьбы.

Оказалось, что девушка в паспорте имеет до сих пор девичью фамилию. По ее словам, из-за войны она не успела сменить все документы.

"В свидетельстве о браке у меня двойная фамилия - Легейда-Сова. Но такой документ единственный. Из-за начала полномасштабной войны я не успела подать документы, чтобы изменить данные в паспорте и других документах. Поэтому пока что так", - рассказала Дарья в интервью изданию OBOZ.UA .

Видео дня

Что известно об отношениях Дарьи Легейды и Дмитрия Совы

В 2020 году актеры познакомились на съемках. Затем они начали встречаться и жить вместе. Дмитрий решил дома романтично сделать предложение любимой Дарье.

Уже летом 2021 года пара официально оформила свои отношения. Влюбленные стали мужем и женой.

В начале войны Сова ушел в ВСУ. Позже сама Дарья заявляла, что тоже готова защищать Украину от врагов. Но добавила, что имеет проблемы со здоровьем, поэтому пока максимально помогает воинам в тылу.

Напомним, ранее известная актриса Дарья Легейда рассказала об отношениях с мужем-военным.

Вас также могут заинтересовать новости: