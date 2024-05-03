Россия вознаграждает Ким Чен Ына, наложив вето на группу ООН, которая контролирует санкции в отношении ядерного оружия.

Некоторые республиканцы, возможно, не понимают, как война в Украине затрагивает интересы далеко за пределами границ этой страны. Но Владимир Путин и Си Цзиньпин, безусловно, так делают, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник истек срок полномочий комиссии ООН по наблюдению за санкциями Северной Кореи. Это произошло потому, что в марте Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности о продлении ее мандата. Россия была единственной страной в Совете Безопасности, состоящей из 15 членов, которая выступила против продления, хотя Китай демонстративно воздержался.

Комиссия была создана в 2009 году для обеспечения контроля и соблюдения санкций, введенных против Пхеньяна из-за его ядерной программы. В совместном заявлении после российского вето США, Франция, Великобритания, Япония и Южная Корея обвинили Россию в убийстве комиссии, поскольку Путин опасается, что она может сообщить о "собственных нарушениях Москвой резолюций Совета Безопасности".

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На этой неделе мир получил новое напоминание: наблюдатель ООН за санкциями заявил, что ракета, доставленная из украинского города Харькова, была северокорейской баллистической ракетой "Хвасон-11". Это помимо 10 000 контейнеров с военными боеприпасами, которые режим Ким Чен Ына доставил в поддержку военных усилий России. Есть опасение, что Москва может также помочь Пхеньяну получить доступ к международной банковской системе – еще один способ обойти международные санкции.

"Хотя санкции сохраняются, с закрытием комиссии становится сложнее отслеживать и обеспечивать соблюдение нарушений. Самые решительные враги Америки - Россия, Китай, Северная Корея и Иран - работают вместе, потому что знают, что поражение Украины поможет укрепить их позиции в борьбе с Западом. Выплата Путина Ким Чен Ыну является первой из многих, которые еще впереди", - отмечает автор.

Сотрудничество РФ и КНДР - детали

Соединенные Штаты Америки в начале года заявили, что армия РФ дважды била по Украине новыми баллистическими ракетами из Северной Кореи - 30 декабря и 2 января.

Российские захватнические войска 2 января ударили по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11, уверены наблюдатели Организации Объединенных Наций.

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