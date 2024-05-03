Подписи под документами Иван Гаврилюк ставит как "исполняющий обязанности министра", а не "заместитель министра".

Приказы Министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны".

О том, что обязанности министра обороны сейчас исполняет его заместитель, свидетельствует приказ Минобороны "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", опубликованный на сайте Верховной Рады. Именно под ним появилась подпись "временно исполняющего обязанности министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка".

Соответствующий приказ датирован 27-м апреля и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 28 апреля.

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Почему обязанности министра сейчас исполняет его заместитель - не известно. Причиной может быть отпуск или временная нетрудоспособность министра, например, из-за болезни.

УНИАН направил запрос в Управление прессы и информации Министерства обороны Украины, чтобы получить разъяснения относительно ситуации в руководстве ведомства. На момент этой публикации ответ еще не поступил.

На сайте МОУ отмечается, что Гаврилюк был назначен Кабинетом министров Украины на должность заместителя министра обороны Украины 5 октября 2023 года.

Как сообщал УНИАН, в апреле Гаврилюк объявил, что начинается повторный медосмотр ограниченно годных. По его словам, этот процесс начнется с середины мая.

Относительно мобилизационных мероприятий Гаврилюк напомнил о принятом Верховной Радой во втором чтении законопроекте №10449 о мобилизации. Он отметил, что этот документ фиксирует четыре важные вещи: обязанности граждан, обязанности органов местного самоуправления, учет всех мужчин в возрасте 18-60 лет; закрыта часть лазеек уклонения от мобилизации.

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