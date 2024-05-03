В Генштабе сообщали, что за апрель потери личного состава армии РФ составили около 27 тысяч человек.

Украинская разведка обновила данные по количеству сухопутного состава российских войск, которые непосредственно вовлечены в войну, речь идет о 514 тысячах человек. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий в интервью The Economist.

Он добавил, что группировка РФ к северу от Харькова составляет 35 тысяч человек с планом расширения до 50-70 тысяч. Также враг планирует создать резерв в 15-20 тысяч, который будет находиться в дальнем тылу и может быть использован на нужном направлении.

В то же время издание Defense Express отметило, что главным в этом являются темпы увеличения количества захватчиков. Почти месяц назад Скибицкий заявил, что количество сухопутной компоненты противника составляет 474 тысяч, поэтому можно сказать, что за месяц прирост составил 40 тысяч.

Видео дня

"А если брать более старые данные, то на конец 2023 года речь шла о 450-460 тысячах. То есть за первые пять месяцев 2024 года общее количество российской сухопутной компоненты, которая непосредственно вовлечена в войну, увеличилось на 54-64 тысячи человек", - отметили в материале.

В свою очередь по данным Генштаба ВСУ, в течение апреля потери армии РФ в живой силе составили примерно 27 тысяч человек, а с начала года эта цифра составила 84 тысячи. С учетом этих цифр можно сказать, что количество призванных в войска РФ с начала года по начало мая составляет примерно 140 тысяч, которые не только полностью компенсировали потери, но и увеличили российскую группировку.

"Отметим, что несмотря на действительно большие цифры они вполне коррелируются с заявлениями из самой РФ. В частности, в феврале 2024 года благодаря хвастовству Дмитрия Медведева, который официально значится заместителем председателя совета безопасности РФ, стало известно, что темп призыва в РФ в начале года составил 1060 новобранцев в сутки. Хотя еще осенью сообщались цифры, которые говорили о темпе 1725 человек в сутки", - отметили в Defense Express.

Журналисты добавили, что увеличение количества оккупантов удается без проведения "частичных мобилизаций", поэтому путь принуждения в дальнейшем остается еще одной возможностью РФ ускорить темпы мобилизации военнообязанных.

"И хотя считалось, что его использование затруднено внутриполитическими рисками для Кремля, с таким темпом формально добровольного набора вряд ли у Москвы действительно есть в нем потребность", - подчеркнули в публикации.

В издании отметили, что несмотря на то, что врагу не хватает бронетехники, он продолжает штурмовать даже на "гольф-карах". Оккупанты за счет критического преимущества в артиллерии и возможности фактически безграничного применения планирующих бомб с комплектом УМПК (Модуль планирования и коррекции - УНИАН), продолжают продвигаться.

Потери России в войне: последние новости

Как писал УНИАН, за последние сутки на юге Украины армия РФ потеряла более сотни солдат и десятки единиц оружия, а именно ЗРК "Оса" и 12 орудий. В то же время противник и в дальнейшем пытался выбить подразделения украинской армии с занятых позиций, однако безуспешно.

Также сообщалось, что в Украине был убит российский спецназовец, который в 2000-х расстрелял мирных граждан во время войны в Чечне. В 2007 году его судили за такое преступление, однако перед приговором он сбежал.

Известно, что в 2002 году российские оккупанты под руководством Эдуарда Ульмана расстреляли шестерых мирных жителей Чечни: беременную многодетную мать Зайнап Джаватханову, ее племянника Магомеда Мусаева, 68-летнего директора сельской школы Саид-Магомеда Аласханова, завуча Абдул-Вахаба Сатабаева, лесника Шахбана Бахаева и водителя Хамзата Тубурова.

Вас также могут заинтересовать новости: